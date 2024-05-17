Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Emilia Romagna GP

Verstappen, Imola hafta sonunda iki yarışa birden katılmayı planlıyor

Max Verstappen, Emilia Romagna Grand Prix ile Nürburgring 24 Saat simülasyon yarışını nasıl aynı anda gerçekleştireceğini açıkladı.

Burhan Güneydaş
Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Erik Junius

Verstappen birkaç gün önce, pilotluğunu yaptığı simülasyon yarışları takımı Team Redline'ın yayınına katılırken, aynı hafta sonu Imola yarışı olmasına rağmen 24 saatlik yarış için takıma katılmaya istekli olduğunu açıkladı.

Üç kez dünya şampiyonu olan Verstappen, Perşembe günü yaptığı açıklamada Nürburgring pistinde gerçekleştirilecek iRacing etkinliğine katılımının henüz kesin olmadığını ancak her iki yarışa da katılabileceğini düşündüğünü ifade etti.

Formula 1 yarışlarına götüreceği yeni bir simülatör sistemi satın alan Verstappen, dayanıklılık yarışlarında üç takım arkadaşı olacağından bahsederek müsait olabildiği takdirde yarışa girebileceğini düşünüyor.

Simülatör yarışı Cumartesi günü başlayıp Pazar günü sona erecek. Bu sebepten, Verstappen simülatörün başına geçmek için fırsat bulabileceğini düşünüyor.

Verstappen, "Bu 24 saatlik bir yarış ve araçta dört kişiyiz. Tabii ki çok fazla zamanım yok. Bunu yapmak için 2-4 saate ihtiyacım var. Bu biraz da zamanın nasıl işleyeceğine bağlı."

"Elbette Pazar günü yarışa yeterince dinlenmiş bir şekilde başlamak için uykunuzu tam almanız gerekir ancak Cumartesi gecesi herkesin ne yapacağına karar veremezsiniz. İnsanlar dışarıda yemek yiyebilir, çılgınca şeyler yapabilir."

"Bu benim boş zamanım ve kendim için neyin iyi neyin kötü olduğunu bilecek kadar profesyonel olduğumu düşünüyorum." dedi.

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Ayrıca Verstappen, sanal 24 Saat Nürburgring yarışına katılacağını açıklamasının ardından Imola'da kötü bir yarış geçirmesi halinde eleştirilerin hedefi olabileceğinin farkında olduğunu da belirtti.

Dördüncü dünya şampiyonluğunu kovalayan Verstappen, daha önce de Grand Prix hafta sonları simülatör yarışlarına katıldığını ve bu faaliyetinin Red Bull'daki misyonunu saptıracak bir şeymiş gibi görülmemesi gerektiğini savundu.

Verstappen, "Pazar günü bir şeyler ters giderse bu yüzden diyecekler. Benim için bir önemi yok. Neyi yapıp neyi yapmamam gerektiğini bilecek kadar profesyonel olduğumu düşünüyorum. Eğer yatağa gitmez ve uyumazsanız, Pazar günkü yarışınız için iyi olmayacaktır. Ama bunca yıllık deneyimimle ne yaptığımı bildiğimi düşünüyorum."

"Bunu her zaman yapıyorum. Ayrıca son birkaç yarıştır oyun oynuyorum. Bunların hiçbiri önemli değil. Sadece ben bu konuyu gündeme getirmediğim için insanlar bundan bahsetmiyor. Bu sefer gündeme getirdim." dedi.

Gerçek hayattaki Nürburgring 24 Saat yarışından iki hafta önce gerçekleşen iRacing versiyonunda, GT3, GT4, TCR kategorilerinden arabalar ve Porsche GT3 Cup araçları yarışıyor. Max Verstappen 2021 yılında Team Redline ile bu simülasyon yarışını kazanmıştı.

 

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Piastri: "Bu en iyi cuma günlerimizden biriydi"
Sonraki haber Russell: “Yarıştan men cezası genç pilotlar için fayda sağlayabilir”

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Burhan Güneydaş
Norris mutlu: "Ferrari'nin önünde olmak bizim için güzel sonuç"

Norris mutlu: "Ferrari'nin önünde olmak bizim için güzel sonuç"

Formula 1
Emilia Romagna GP
Norris mutlu: "Ferrari'nin önünde olmak bizim için güzel sonuç"
Perez, Imola'da Q2'de elenmesini ayar değişikliklerine bağladı

Perez, Imola'da Q2'de elenmesini ayar değişikliklerine bağladı

Formula 1
Emilia Romagna GP
Perez, Imola'da Q2'de elenmesini ayar değişikliklerine bağladı
Piastri: "Yarış için kendimize güveniyoruz"

Piastri: "Yarış için kendimize güveniyoruz"

Formula 1
Emilia Romagna GP
Piastri: "Yarış için kendimize güveniyoruz"
Max Verstappen
Daha fazlası
Max Verstappen
Emilia-Romagna GP: Uzun tur verileri Red Bull, Ferrari ve McLaren hakkında neler söylüyor?

Emilia-Romagna GP: Uzun tur verileri Red Bull, Ferrari ve McLaren hakkında neler söylüyor?

Formula 1
Emilia Romagna GP
Emilia-Romagna GP: Uzun tur verileri Red Bull, Ferrari ve McLaren hakkında neler söylüyor?
Imola'daki birinci antrenman seansında Verstappen'in mühendisi neden değişti

Imola'daki birinci antrenman seansında Verstappen'in mühendisi neden değişti

Formula 1
Emilia Romagna GP
Imola'daki birinci antrenman seansında Verstappen'in mühendisi neden değişti
Verstappen: "Red Bull Imola'da hız açısından ciddi manada geride"

Verstappen: "Red Bull Imola'da hız açısından ciddi manada geride"

Formula 1
Emilia Romagna GP
Verstappen: "Red Bull Imola'da hız açısından ciddi manada geride"
Red Bull Racing
Daha fazlası
Red Bull Racing
Russell, Verstappen ile takım arkadaşı olmaya sıcak bakıyor

Russell, Verstappen ile takım arkadaşı olmaya sıcak bakıyor

Formula 1
Emilia Romagna GP
Russell, Verstappen ile takım arkadaşı olmaya sıcak bakıyor
Ford, Red Bull'un neden 2026 için avantajı olduğuna inanıyor?

Ford, Red Bull'un neden 2026 için avantajı olduğuna inanıyor?

Formula 1
Emilia Romagna GP
Ford, Red Bull'un neden 2026 için avantajı olduğuna inanıyor?
Red Bull, Imola güncellemesini doğruladı: "Bunlardan çok fazla şey bekliyoruz"

Red Bull, Imola güncellemesini doğruladı: "Bunlardan çok fazla şey bekliyoruz"

Formula 1
Miami GP
Red Bull, Imola güncellemesini doğruladı: "Bunlardan çok fazla şey bekliyoruz"

Son Haberler

Horner: "Zor bir yarış olacak ama mümkün olan en iyi yerden başlıyoruz"

Horner: "Zor bir yarış olacak ama mümkün olan en iyi yerden başlıyoruz"

F1 Formula 1
Emilia Romagna GP
Horner: "Zor bir yarış olacak ama mümkün olan en iyi yerden başlıyoruz"
Leclerc: "Rakiplerimiz cuma günü performanslarını gizliyorlardı"

Leclerc: "Rakiplerimiz cuma günü performanslarını gizliyorlardı"

F1 Formula 1
Emilia Romagna GP
Leclerc: "Rakiplerimiz cuma günü performanslarını gizliyorlardı"
Hamilton: "Aracımız bıçak sırtında"

Hamilton: "Aracımız bıçak sırtında"

F1 Formula 1
Emilia Romagna GP
Hamilton: "Aracımız bıçak sırtında"
Resmi: Piastri üç sıra grid cezası aldı!

Resmi: Piastri üç sıra grid cezası aldı!

F1 Formula 1
Emilia Romagna GP
Resmi: Piastri üç sıra grid cezası aldı!

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye