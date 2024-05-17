Verstappen, Imola hafta sonunda iki yarışa birden katılmayı planlıyor

Verstappen birkaç gün önce, pilotluğunu yaptığı simülasyon yarışları takımı Team Redline'ın yayınına katılırken, aynı hafta sonu Imola yarışı olmasına rağmen 24 saatlik yarış için takıma katılmaya istekli olduğunu açıkladı.

Üç kez dünya şampiyonu olan Verstappen, Perşembe günü yaptığı açıklamada Nürburgring pistinde gerçekleştirilecek iRacing etkinliğine katılımının henüz kesin olmadığını ancak her iki yarışa da katılabileceğini düşündüğünü ifade etti.

Formula 1 yarışlarına götüreceği yeni bir simülatör sistemi satın alan Verstappen, dayanıklılık yarışlarında üç takım arkadaşı olacağından bahsederek müsait olabildiği takdirde yarışa girebileceğini düşünüyor.

Simülatör yarışı Cumartesi günü başlayıp Pazar günü sona erecek. Bu sebepten, Verstappen simülatörün başına geçmek için fırsat bulabileceğini düşünüyor.

Verstappen, "Bu 24 saatlik bir yarış ve araçta dört kişiyiz. Tabii ki çok fazla zamanım yok. Bunu yapmak için 2-4 saate ihtiyacım var. Bu biraz da zamanın nasıl işleyeceğine bağlı."

"Elbette Pazar günü yarışa yeterince dinlenmiş bir şekilde başlamak için uykunuzu tam almanız gerekir ancak Cumartesi gecesi herkesin ne yapacağına karar veremezsiniz. İnsanlar dışarıda yemek yiyebilir, çılgınca şeyler yapabilir."

"Bu benim boş zamanım ve kendim için neyin iyi neyin kötü olduğunu bilecek kadar profesyonel olduğumu düşünüyorum." dedi.

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Ayrıca Verstappen, sanal 24 Saat Nürburgring yarışına katılacağını açıklamasının ardından Imola'da kötü bir yarış geçirmesi halinde eleştirilerin hedefi olabileceğinin farkında olduğunu da belirtti.

Dördüncü dünya şampiyonluğunu kovalayan Verstappen, daha önce de Grand Prix hafta sonları simülatör yarışlarına katıldığını ve bu faaliyetinin Red Bull'daki misyonunu saptıracak bir şeymiş gibi görülmemesi gerektiğini savundu.

Verstappen, "Pazar günü bir şeyler ters giderse bu yüzden diyecekler. Benim için bir önemi yok. Neyi yapıp neyi yapmamam gerektiğini bilecek kadar profesyonel olduğumu düşünüyorum. Eğer yatağa gitmez ve uyumazsanız, Pazar günkü yarışınız için iyi olmayacaktır. Ama bunca yıllık deneyimimle ne yaptığımı bildiğimi düşünüyorum."

"Bunu her zaman yapıyorum. Ayrıca son birkaç yarıştır oyun oynuyorum. Bunların hiçbiri önemli değil. Sadece ben bu konuyu gündeme getirmediğim için insanlar bundan bahsetmiyor. Bu sefer gündeme getirdim." dedi.

Gerçek hayattaki Nürburgring 24 Saat yarışından iki hafta önce gerçekleşen iRacing versiyonunda, GT3, GT4, TCR kategorilerinden arabalar ve Porsche GT3 Cup araçları yarışıyor. Max Verstappen 2021 yılında Team Redline ile bu simülasyon yarışını kazanmıştı.