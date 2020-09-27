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Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "İki Mercedes'in arasına girmek güzel"

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Verstappen: "İki Mercedes'in arasına girmek güzel"
Ekleyen:
, Editör

Red Bull pilotu Max Verstappen, Rusya Grand Prix'sini ikinci tamamladığı ve iki Mercedes pilotunun arasına girdiği için mutlu olduğunu söyledi.

Yarışa ikinci sıradan başlayan Max Verstappen, kötü startın ardından gerilemekten kurtulamadı.

İlk bölümde öndekilere ayak uyduramayan Hollandalı pilot, Lewis Hamilton'ın cezasıyla birlikte tekrar ikiciliğe yükseldi ve iki yarış aradan sonra podyuma çıktı.

Genç pilot, sonuçtan ötürü duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Verstappen, "Doğruyu söylemek gerekirse yarışın başlangıcında, gridin iç tarafındaki  yol tutuş çok düşüktü ve bu, bize biraz pahalıya patladı. Ama sonunda ilk birkaç virajın oldukça ilginç geçtiğini söyleyebilirim. Dışarı çıkmak zorunda kaldım ve şans eseri orayı sorunsuz şekilde geçtim."

"Yarış yeniden başladıktan sonra maalesef biraz daha yavaştık. Orta lastikte biraz denge sorunu yaşıyordum ama sert lastiğe geçtikten sonra biraz daha rekabetçiydik. Bu yüzden mutluyum. Ama sonunda Mercedes araçlarının arasına girdiğimiz için bundan memnun olabileceğimizi düşünüyorum." dedi.

Verstappen, Hamilton'ın aldığı ceza sonrası ikinciliğe çıksa da, İngiliz pilotun yeniden yükselebileceği yönünde endişeler vardı.

Ancak Verstappen iyi bir tempo yakaladı ve Hamilton'ın kendisine yaklaşmasına izin vermedi.

"Sadece kendi yarışımı çıkarmaya çalıştım. Daha hızlı olan taraflarsa zaten geçeceklerdi. Ama bence durumla iyi şekilde baş ettik ve ben de elimden gelen her şeyi yaptım."

"Şimdi ikincilikten çok memnunum. Özellikle iki kez yarış dışı kaldıktan sonra iyi puanlar almak güzeldi."

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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