Formula 1 Katar GP

Verstappen için Daytona 24 Saat iddiaları artıyor

Max Verstappen'in, ocak ayının sonunda düzenlenecek Daytona 24 Saat yarışında mücadele etmesi gündemde. Hollandalı pilotun katılımının gelecek hafta resmen açıklanabileceği konuşuluyor.

Kemal Şengül

Yayın tarihi: 29 Kas 2026 07:55

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Max Verstappen, mayıs ayının sonunda Nürburgring 24 Saat yarışında mücadele etmesinin ardından bir başka dayanıklılık yarışına katılma ihtimalini gündeme getirmişti. Hollandalı pilotun hedefindeki yarış ise ABD'de ocak ayının sonunda düzenlenen Daytona 24 Saat.

Formula 1 takvimiyle çakışmayan yarışa Verstappen'in katılabileceği yönündeki söylentiler güçlenirken, katılımının gelecek hafta resmen doğrulanabileceği iddia ediliyor.

Verstappen, geçtiğimiz hafta Las Vegas Grand Prix'si öncesinde Daytona Uluslararası Pisti'ni ziyaret etti. İlk etapta bu ziyaretin büyük ölçüde Red Bull için gerçekleştirilen çekimlerle ilgili olduğu açıklanmıştı. Ancak Verstappen, ocak ayında yarışmak için Florida'ya dönme ihtimalini değerlendirdiğini doğruladı.

Hollandalı pilot, özellikle GT3 kategorisinde bir araç kullanmak istediğini belirtti. Böylece GTD Pro sınıfında zafer mücadelesi verebilecek.

Bununla birlikte Verstappen, yarışa katılımının maliyetini tamamen veya kısmen karşılayacak bir sponsor bulmayı tercih ediyor. Hollandalı pilot, yarışa kendi bütçesinden ödeme yapmaktan yana olmadığını açıkça ifade etti.

Verstappen, konu hakkında şunları söyledi: “Her şey her zaman bütçeyle başlıyor. Her şeyi tamamen kendi cebimden ödemeyi sevmiyorum. Sanırım ne kadar paranız olursa olsun birçok kişi de bundan hoşlanmaz."

"Ancak göreceğiz. Dayanıklılık yarışlarının tamamında mücadele etmek isterim ama bunu doğru şekilde yapmayı seviyorum. İyi hazırlanmak ve doğru takımla yarışmak istiyorum. Sadece katılmak için yarışmıyorum. Kazanmak için yarışıyorum.”

Daytona 24 Saat öncesindeki testler 22-24 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yarışın kendisi ise 28-31 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek.

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- Motorsport.com Ekibi

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