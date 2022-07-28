Verstappen: "Hungaroring aracımıza pek uymuyor"

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Red Bull bu yıl şimdiye kadar yapılan 12 yarışın 8'ini kazanırken, yaz arasına bir yarış kala her iki şampiyonayı da rahat şekilde lider götürüyor.

Fransa'da Charles Leclerc ile galibiyet savaşı veren ve Monakolu pilotun kazasıyla zafere ulaşan Max Verstappen, bu hafta sonu yapılacak Macaristan GP için pek pozitif görünmüyor.

Hollandalı pilota göre yüksek yere basma gücü isteyen Macaristan pisti, yapı itibariyle RB18'e pek uymuyor.

Verstappen, "Macaristan'da çok özel bir pist var ve orada sürüş yapmaktan gerçekten keyif alıyorum çünkü bir go-kart pistine benziyor, özellikle oldukça teknik ikinci sektör tam olarak öyle."

"Bu hafta sonu havanın bizi nasıl etkileyeceğini merak ediyorum."

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Nasıl bir performans göstereceğimizi tahmin etmek zor çünkü pist aracımız için pek uygun değil ama iyi bir sonuç elde etmek istiyorum ve takımın kazanması için her şeyi yapacağım."

"Yaz arasını sabırsızlıkla bekliyorum. Umarım takımın sezonun ikinci yarısına güçlü şekilde başlayabilmek adına dinlenmek için yeterli vakti olur." dedi.

Sergio Perez ise Fransa'nın kendisi için hayal kırıklığıyla geçtiğini, bu yüzden Macaristan'da iyi performans gösterip, yaz arasına mutlu girmek istediğin dile getirdi.

"Fransa'daki hafta sonu benim için hayal kırıklığı oldu. Orada yeterli tempoya sahip değildim ve araçta tamamen rahat hissetmiyordum. Tam olarak neyin yanlış gittiğini anlamak için takımla birlikte çok çalışıyoruz."

"Podyumu kaçırdığım için üzgünüm. Sanal güvenlik aracı modu bizim için en uygun olmayan anda devreye girdi. Sonrasında yeniden başlangıçla ilgili sorunlar iyi şekilde başlamamı engelledi."

"Bu hafta sonu yaz arasından önceki son yarış yapılacak. Bu hafta sonu iyi bir sonuç almak ve bu yıl istikrarlı şekilde gösterdiğimiz performans seviyesine geri dönmek için elimizden geleni yapacağız.”