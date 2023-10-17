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Ralf: "Verstappen, Horner olmadan yapabilir ama Marko'nun olmamasına tahammül edemez"

Red Bull'daki güç mücadelesi söylentilerinin ortasında Ralf Schumacher, Christian Horner'ı Helmut Marko'yu görevden almaya çalışmaması konusunda uyardı çünkü Max Verstappen 'bunu asla kabul etmez'.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
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Max Verstappen, Red Bull Racing, with Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Brezilya'da yayın yapan Globo'da yer alan bir habere göre, Red Bull'da her şey, takımın bir şampiyonluk daha kazanmasına ve Verstappen'in üst üste üçüncü Dünya Şampiyonluğu'nu elde etmesine rağmen yolunda gitmiyor.

Neredeyse otuz yıllık bir ilişkiye ve Horner'ı Red Bull'a getiren kişinin Marko olmasına rağmen, Marko'nun Sergio Perez'in geleceğiyle ilgili sayısız çelişkili yorumunun ardından ilişki son zamanlarda bozuldu.

Horner'ın eskiden Marko'nun yetki alanında olan Red Bull'un genç takımı AlphaTauri'de daha aktif bir rol üstlenmesiyle birlikte gerginliğin arttığı ve bu hafta Marko'nun takımdaki geleceğiyle ilgili kritik bir toplantı yapılacağı söyleniyor.

Bu konuda konuşan Marko, "2024'ün sonuna kadar sözleşmem var ve sonuçta bu hissedarların kararı, Christian Horner'ın değil."

"Ne zaman ve nasıl bırakacağıma, bu maceranın ne zaman biteceğine ben karar veririm, Horner değil." diyerek net bir çizgi çekmişti. 

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Eski F1 pilotu olan Schumacher Sky Deutschland'a verdiği demeçte, anlaşmazlığın arka planını açıkladı: "Geçmişte AlphaTauri'nin satılacağına dair bir söylenti vardı. Ancak daha sonra satış Salzburg'dan engellendi çünkü bu merhum Mateschitz'in isteğiydi."

"Christian Horner da bunu bir fırsat olarak değerlendirdi ve 'Daha fazla destek vermem gerekiyorsa, daha fazla etkiye de sahip olmalıyım' dedi."

"Şirket sahibinin ailesi başlangıçta Formula 1'de iki takıma gerek olmadığı görüşündeydi."

"Şimdi Horner'ın takımı olabildiğince başarılı kılmak için AlphaTauri'yi devraldığını hissediyorum. Muhtemelen bir noktada daha yüksek bir fiyata satabilmek için. Arkasındaki niyet bu."

Ancak Horner bu güç oyununda büyük bir noktayı gözden kaçırmış olabilir: Max Verstappen.

Hollandalı pilot, Avrupa Formula 3'teki tek sezonunda yeteneğini fark eden ve Formula 1'deki hızlı yükselişinin kapısını açan Marko ile oldukça yakın.

Bu nedenle Schumacher Verstappen'in, Marko'nun Red Bull'dan gönderilmesine 'tahammül edemeyeceğine' inanıyor.

Max Verstappen, Red Bull Racing, and Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing, and Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Sutton

"Horner daha fazla baskı yapmamalı, sonu onun için iyi olmaz."

"Dr. Marko ve Verstappen arasındaki ilişki hafife alınmamalıdır. Dr. Marko onu çok erken terfi ettirdi ve her zaman onun yanında yer aldı."

"Verstappen, takımda Marko'nun olmamasına tahammül edemez ama Horner olmadan yapabilir."

İngiliz pilotun Marko'dan kurtulmaya çalışırken dar görüşlü olduğuna inanıyor çünkü 80 yaşındaki Marko 'sonsuza kadar dünyanın dört bir yanındaki yarış pistlerine seyahat etme stresini yaşamak istemeyecektir.'

Ancak Red Bull takım patronu ile motor sporları danışmanı arasındaki tek sorun Perez'in yorumları ve Horner'ın AlphaTauri'deki görev süresinin uzatılması değil, aynı zamanda AlphaTauri kadrosu.

Geçtiğimiz ay Red Bull, Daniel Ricciardo ve Yuki Tsunoda'nın takımın 2024 kadrosunda yer alacağını doğruladı ancak Horner Japon pilotla yola devam etme konusunda istekli değildi.

Schumacher, "Horner, Yuki Tsunoda'nın artık doğru pilot olmadığı görüşünde." diyor.

Marko ise Red Bull'un genç takımlarından sorumlu olan kişi.

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