Verstappen: "Horner ile olan ilişkim her zamankiyle aynı"
Red Bull pilotu Max Verstappen, Christian Horner'la olan ilişkisinin kötüye gittiği iddiasını yanıtladı.
Red Bull'da Christian Horner'ın geleceği büyük tartışma konusu ve halihazırda Red Bull'un yürüttüğü soruşturmanın nasıl sonuçlanacağı bilinmiyor.
Fakat bazıları, Horner ile Verstappen ailesinin arasının açıldığını iddia ediyor.
Bu konuda ilk kez konuşan Max Verstappen, Horner ile olan ilişkisi ve iddialar sorulduğunda şöyle yanıt verdi: "Her zamankiyle aynı. Size bunu açıkça söyleyebilirim."
"Yani, bu tür şeyleri yazmayı kim sever bilmiyorum ama ben ve Christian için durum her zamankiyle aynı."
Bunun dikkatini dağıtıp dağıtmadığıyla ilgili soru üzerine Hollandalı pilot, "Şahsen yeni sezona hazırlanmaya, formda olmaya, aracı sürmeye, mühendislerle neler yapmak istediğinizi tartışmaya ve kendi performansıma odaklanmış durumdayım."
"Ayrıca hayatım sadece F1'den ibaret değil, evdeyken planlanmış antrenmanlarım dışında F1'le ilgili çok fazla düşünmemeyi tercih ediyorum."
"Benim için de arka planda devam eden pek çok şey var, gelecekte yapmak istediklerim, sanal tarafta üzerinde çalıştığım şeyler var. Bu yüzden evde yeterince meşgulüm." dedi.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Ayrıca takım içerisindeki atmosferin de gayet iyi olduğunu vurguluyor.
"Gayet iyi. Aslında herkes yine çok motive olmuş durumda, elbette geçen yıl ve önceki yıllarda başardıklarımızla gurur duyuyoruz ama aynı zamanda gelişim açısından şu ana kadar bu araçla da gurur duyuyoruz."
"Sezona başlamak için sabırsızlanıyoruz. Umarım yine zafer için mücadele etmeye çalışırız."
Geçen yıl Red Bull, 22 yarışta 21 zafer almış ve sezona damgasını vurmuştu.
Daha yakın bir sezon isteyip istemediği sorusuna Verstappen, "Hem evet hem hayır. Geçen yaptığımız gibi -çok fazla- yarış kazanmayı seviyorum ama bence sporun geneli için daha fazla takımın önde olması daha iyi olur."
"İyi yarışlar çıkardık ama kurallar aynı kalırsa, herkes birbirine daha da yaklaşır." yanıtını verdi.
Şu ana kadar tanıtılan araçlarda dikkatini çeken bir şey olup olmadığıyla ilgili soru üzerine ise Verstappen, "Elbette herkesin ne kadar rekabetçi olacağını söylemek zor."
"Bence takımlar arasında benzerlikler olduğunu görebilirsiniz fakat aynı zamanda birkaç küçük ilginç parça, ön kanatla ilgili şeyler de var."
"Yine de aracı tanıtanlar, ellerini yeterince göstermiyorlar, bu nedenle gerçek araçları görmek için Bahreyn'i beklememiz lazım."
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