Verstappen: "Horner ile neredeyse her hafta konuşuyoruz"

Max Verstappen, eski Red Bull Takım Patronu Christian Horner'ın uzun bir aranın ardından Formula 1 padoğuna dönüş yapmasına rağmen Britanya Grand Prix'si hafta sonunda kendisiyle görüşmemesinin nedenini açıkladı.

Dört kez dünya şampiyonu olan Verstappen, Horner'ın yaklaşık bir yıl önce Red Bull'daki görevinden ayrılmasının ardından da aralarındaki ilişkinin sürdüğünü daha önce birçok kez dile getirmişti. Ancak bu hafta sonu Silverstone'da ikili bir araya gelemedi.

Christian Horner, Red Bull Racing Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Verstappen'e göre bunun nedeni aralarında herhangi bir gerginlik ya da sorun bulunması değil, yoğun yarış programı nedeniyle zaman yaratamamalarıydı.

Pazar günü Horner ile konuşup konuşmadığı sorulan Verstappen şu yanıtı verdi: "Christian ile neredeyse her hafta konuşuyorum. Onu padokta yürürken gördüm ama dürüst olmak gerekirse kimseyle görüşmeye zamanım olmadı. Bu hafta sonu gerçekten çok yoğundu."

"Aramızdaki sohbetler de uzun zamandır tanıdığınız arkadaşlarınız ya da insanlar ile konuştuğunuz şeyler gibi."