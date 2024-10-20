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Formula 1 Amerika GP

Verstappen, Horner-Brown rekabetiyle ilgilenmiyor: “Kapatıyorum ve MotoGP izliyorum”

Red Bull ve McLaren hem pistte hem de pist dışında F1 şampiyonluğu için mücadele ediyor.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Max Verstappen, Red Bull Racing, in the post Qualifying Press Conference

Max Verstappen, Red Bull takım patronu Christian Horner ve McLaren patronu Zak Brown arasındaki çekişmeyi “umursamadığı” konusunda ısrar ediyor.

İkili arasındaki son tartışma, Verstappen'in şampiyonluk rakibi Lando Norris'in ardında ikinci sırayı aldığı Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'si sıralama turlarındaki pist aksiyonunun çoğunu gölgede bıraktı.

Brown, Red Bull kokpitinin altında yer alan ve araç yüksekliğini hızlı bir şekilde değiştirmeyi sağlayan bir cihazın tespit edilmesinden sonra Red Bull'un parc fermé kurallarını ihlal ettiği şüphesi üzerine ceza alması gerektiğini savunan kişilerin başında yer aldı.

Bu cihazın takım tarafından ön bib ayarını değiştirmek için kullanıldığına dair şüpheler ortaya atıldı, ancak FIA’nın yaptığı incelemeler sonucunda Red Bull’un Formula 1 kurallarını ihlal etmediği belirlendi.

Bu tartışma, McLaren’ın Azerbaycan GP’si sonrası kendi FIA soruşturmasıyla karşı karşıya kalmasından sonra geldi. McLaren’ın arka kanadının esnediğini gösteren video görüntüleri yayımlanmıştı.

Arka kanadın üst elemanının boşluğu açmaya yardımcı olmak için geriye dönme şekli, konseptin hızla 'mini-DRS' olarak etiketlenmesine yol açtı.

McLaren Austin'deki yarış öncesinde değişiklikler yaptığını açıklarken, Horner kanat haberlerinin Singapur'da ortaya çıkmasından bu yana saldırı halindeydi.

Brown ve Horner medyadaki kavgalarını sürdürürken, pilotları da pistte üstünlük için mücadele etmeye devam ediyor.

Zak Brown, CEO, McLaren Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, in the team principals Press Conference

Zak Brown, CEO, McLaren Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, in the team principals Press Conference

Photo by: FIA Pool

Verstappen, pole pozisyonundan başladığı Cumartesi günkü sprint yarışını  kazandı ancak Pazar günkü Amerika Birleşik Devletler Grand Prix'sinde pole pozisyonundaki Norris'in arkasında başlamakla yetinmek zorunda kaldı.

Horner'ın Brown'la olan çekişmesi sorulduğunda Verstappen Motorsport.com'a şunları söyledi: “Bu beni ilgilendirmiyor. Biz sadece sürüş yüksekliğini daha hızlı ayarlamak için bir araç olarak kullanıyorduk.”

“Aslında sorun McLaren değil, daha çok Zak'ti. Zak Christian'ı sevmiyor, yani evet. Ve sanırım tam tersi! Yani evet, bu işler böyledir. Bu benim sorunum da değil.”

“Bu gerçekten hiç umurumda değil. Bununla uğraşmıyorum. Görüyorum, okuyorum. Ama sonra tekrar kapatıyorum ve gidip MotoGP izliyorum ya da simülasyona giriyorum.”

Verstappen unvanını korumayı hedeflerken Pilotlar Şampiyonasında liderliğini sürdürüyor, ancak Red Bull'un hızındaki düşüşün ardından McLaren şu anda Takımlar Sıralamasında zirvede yer alıyor.

Austin ise Verstappen için formda bir geri dönüş sunmuş durumda. Hollandalı pilot, direksiyon başında Cuma ve Cumartesi günkü kadar iyi hissetmeyeli uzun zaman olduğunu itiraf ediyor.

Verstappen, “Bu çok uzun zaman önceydi! Dürüst olmak gerekirse ne zaman olduğunu bile hatırlamıyorum.”

“Yani bu kesinlikle olumlu. Sıralamalardaki ilk turdan itibaren her şey iyi gitti. Ve Q3’teki ilk turum da genel olarak iyi geçti. Ancak 19. virajda virajı alamadım, bu yüzden işler pek yolunda gitmedi.”

“O zaman tabii ki normalde ikinci bir şansınız olur. Ancak bu sefer sarı bayrak yüzünden olmadı. Bu elbette can sıkıcı ama bazen böyle şeyler olabiliyor.” dedi.

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