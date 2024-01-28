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Verstappen, Honda'yla "gurur duyuyor"

Red Bull pilotu Max Verstappen, kendileriyle beraber büyük başarılar yakalayan Honda'dan övgüyle bahsediyor.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Sergio Pérez ve Max Verstappen 2023 kupalarıyla Red Bull'un Milton Keynes fabrikasında

Renault ile geçirdiği zorlu dönemin ardından Honda ile anlaşarak yeni bir dönemin kapısını açan Red Bull, geride kalan yıllarda Japon üreticiyle pek çok başarı elde etti.

Halihazırda Honda, resmi olarak sporda yer almasa da, Red Bull'a motor tedarik etmeyi sürdürüyor.

Bu güç ünitesi sayesinde Red Bull, 2021-23 arası Verstappen'le üç sürücüler ve iki takımlar şampiyonluğu elde etti.

Geçen yıl 22 yarışta 19 zafer alarak bir yılda en çok yarış kazanan isim olan Verstappen, çok iyi anlaştığı Japon üreticiden övgü dolu sözlerle bahsetti.

Verstappen, "Bu gerçekten büyük bir başarı."

"Bu tür sonuçlar almanızı sağlayan şey hem motor hem de şasidir."

"Honda ile çalıştığım için çok mutluyum. Her zaman böyle oldu. Onlar harika insanlar, her zaman çok nazikler ama aynı zamanda çok motiveler, her zaman dinlemeye ve tabii ki gelişmeye istekliler."

"2025'in sonunda takımdan ayrılmış olsalar bile kalbimde her zaman özel bir yere sahip olacaklar"

"Takım olarak birlikte çalışmaya başladığımız günden bu yana yaptıklarımızdan ötürü, onlar adına da gururluyum."

"Sanırım hepimiz bundan gurur duyabiliriz." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing and Sergio Perez, Red Bull Racing and Mascots Fermin La Calaca and Mario Achi

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing and Sergio Perez, Red Bull Racing and Mascots Fermin La Calaca and Mario Achi

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