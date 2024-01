Verstappen, Honda'yla "gurur duyuyor"

Renault ile geçirdiği zorlu dönemin ardından Honda ile anlaşarak yeni bir dönemin kapısını açan Red Bull, geride kalan yıllarda Japon üreticiyle pek çok başarı elde etti.

Halihazırda Honda, resmi olarak sporda yer almasa da, Red Bull'a motor tedarik etmeyi sürdürüyor.

Bu güç ünitesi sayesinde Red Bull, 2021-23 arası Verstappen'le üç sürücüler ve iki takımlar şampiyonluğu elde etti.

Geçen yıl 22 yarışta 19 zafer alarak bir yılda en çok yarış kazanan isim olan Verstappen, çok iyi anlaştığı Japon üreticiden övgü dolu sözlerle bahsetti.

Verstappen, "Bu gerçekten büyük bir başarı."

"Bu tür sonuçlar almanızı sağlayan şey hem motor hem de şasidir."

"Honda ile çalıştığım için çok mutluyum. Her zaman böyle oldu. Onlar harika insanlar, her zaman çok nazikler ama aynı zamanda çok motiveler, her zaman dinlemeye ve tabii ki gelişmeye istekliler."

"2025'in sonunda takımdan ayrılmış olsalar bile kalbimde her zaman özel bir yere sahip olacaklar"

"Takım olarak birlikte çalışmaya başladığımız günden bu yana yaptıklarımızdan ötürü, onlar adına da gururluyum."

"Sanırım hepimiz bundan gurur duyabiliriz." dedi.