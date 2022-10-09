Verstappen: "Honda'nın evinde şampiyon olmak inanılmaz"

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Japonya Grand Prix'si, yoğun yağmur nedeniyle sadece ilk turun ardından ertelenmişti. Yaklaşık iki saat kadar beklenmesinin ardından yarış yeniden başladı ve Max Verstappen, ıslak koşullarda güçlü bir performans sergiledi.

Önce ilk startta liderliğini koruyan Verstappen, ikinci startta da zirveyi bırakmadı ve Charles Leclerc'ten neredeyse tur başına 1 saniye kadar daha hızlı giderek zafere ulaştı.

Verstappen çizgiyi geçtiğinde Charles Leclerc ikinci sıradaydı, Sergio Perez ise üçüncüydü. Ancak sonrasında Leclerc, pistten taşarak bir avantaj sağladığı gerekçesiyle 5 saniyelik bir ceza aldı ve Perez ikinci sıraya yükselmiş oldu.

Bu sonuç, eğer tam puan verilseydi, şampiyonun Max'in şampiyon olacağını gösteriyordu. Ancak yeni kurallar gereği, eğer bir yarışın %50-75'lik mesafesi tamamlanmışsa, daha az puan verilmesi gerekiyordu. Bu durumda Max, şampiyon değildi. Yarışın da %50-%75 mesafesi tamamlandığından ötürü, Max'in şampiyon olmadığı düşünülüyordu.

Ancak FIA, daha az puan verilmesi kuralının eğer yarış yarıda kalırsa geçerli olacağını açıkladı. Yarış yarıda kalmadığı için de herkese tam puan verildi.

Böylelikle Verstappen, ikinci kez Dünya Şampiyonluğunu kazanmış oldu.

Yarışın ardından konuşan Hollandalı pilot, Honda'nın evinde şampiyon olduğu için çok mutlu olduğunu dile getirdi ve şunları söyledi: "Ne söyleyebilirim ki, şampiyon olmak elbette inanılmaz. Ayrıca bunu burada tüm Honda çalışanları ve yöneticileriyle Japon taraftarların önünde yapmak... İnanılmaz."

"Tüm bu gecikmenin sonunda yeniden yarışabildiğimiz için çok mutluyum. Oldukça yoğun bir şekilde yağmur yağıyordu ve bizim için sürüş yapmak çok zordu. Şanslıyız ki fazlasıyla tur atabildik ve araç, geçiş lastiklerinde uçuyordu."

"Burada kazandığım için çok mutluyum, tüm taraftarların burada kaldığını gördüğüm için de çok mutluyum. Hava biraz karardı ama yarışabildiğimiz için çok mutluyum."

"Buradan yarış yapamadan ayrılmak rezalet olurdu."

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates in Parc Ferme with Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images