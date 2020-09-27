Verstappen: "Honda'nın dürüstlüğü, Red Bull ile güçlü ilişkide önemli"

Hollandalı sürücü, Monza ve Mugello yarışlarında motor kaynaklı farklı sorunlarla yarışlara erken veda etti.

Özellikle Toskana GP sonrasında hayal kırıklığını açık bir şekilde dile getiren Verstappen, Honda'nın kendilerine karşı açık ve dürüst olmasının, neyin yanlış gittiğini belirtmesinin önemli olduğunu söyledi.

Verstappen, "Birbirinize karşı dürüst olmalısınız ve neyin yanlış gittiğini açıklamalısınız. Onlar da tam olarak bunu yaptılar. Bu şekilde yaşananları geride bırakıp geleceğe bakabilirsiniz." dedi.

Verstappen, bu sene 3 defa motor sorunuyla yarış dışı kalmasının ideal olmadığını söyledi ancak endişelerinin, Honda'nın açıklamasıyla hafiflediğini kabul etti.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Verstappen, "İlk 9 yarışta 3 defa yarış dışı kalmak tabii ki iyi bir şey değil. Ancak durum bu ve son yarışlarda olanları artık değiştiremeyiz. Bu dönemde takımla ve aynı zamanda Honda'yla konuştum."

"İyi bir görüşme oldu. Her şeyi açıkladılar ve sorunları çözdüler. En azından bana öyle söylediler. Bundan böyle her yarış hafta sonunda podyum mücadelesi verebilmeyi umuyorum." dedi.

Honda, 2021 sonuna kadar F1'de kalacağını garanti etse de sonrası için henüz karar vermiş değil.

Japon üreticinin F1'de kalmasını isteyip istemediği sorulduğunda Verstappen, "Tabii ki kalmalarını umuyorum. İlk 9 yarışta 3 defa yarış dışı kalmak ideal değil."

"Ancak bunu benim onlara söylemem gerekmiyor. Kendileri de bunu biliyorlar. Onların bu konuda aktif olduklarını, her sorunu mümkün olan en hızlı şekilde çözmeye çalıştıklarını söylemem lazım." dedi.