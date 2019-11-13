Verstappen, Honda'dan daha fazla güç istiyor

Red Bull, Honda ile ilk yılında şimdiye kadarki 19 yarışta 2 galibiyet, 1 pole pozisyonu, 5 en hızlı tur ve 7 podyum elde etmeyi başardı.

Honda genel olarak daha dayanıklı ve daha güçlü bir motora sahip gibi gözükse de, genel olarak Ferrari ve Mercedes'in arkasında yer almaya devam etti.

Bu yıl takımın kazandığı zaferler, pole pozisyonu ve podyumlarında imzası olan Verstappen, gelecek yıl daha fazla güce ihtiyaçları olduğunu söyledi.

De Telegraaf'a konuşan Verstappen, “Honda'dan ne mi bekliyorum? Tabii ki daha fazla güç!"

“Dayanıklılık açısından bakarsak, bu yıl işler çok iyi gitti. Bu yıl önemli bir atılım yapmayı başardılar."

“Zaten iki galibiyet aldık, bu da tüm şirket için oldukça büyük bir destek oldu. Honda kesinlikle doğru yönde ilerliyor."

“Motor açısından bakarsak şu anda Mercedes'e oldukça yakınız. Bundan ötürü de durum son derece olumlu." dedi.