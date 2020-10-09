Verstappen: "Honda sonrası F1 geleceğini düşünmenin manası yok"

Hollandalı pilotun 2023 sonuna kadar Red Bull'la anlaşması bulunuyor ancak Honda'nın 2021 sonunda ayrılacağını açıklamasının ardından Verstappen'in takımdan ayrılabileceği yönünde iddialar gündeme geldi.

Red Bull'un 2021 sonrası motor planları hakkında belirsizlik olsa da, Verstappen şimdiden endişe etmenin aptalca olacağını söyledi.

Verstappen, "Ben sadece bu sezona ve gelecek sezona odaklanıyorum. Şu anda en önemlisi bu. Sonrasında olacaklar henüz uzak bir zamanda bu yüzden o dönemi düşünmek şimdilik mantıklı değil." dedi.

Honda'nın F1'den ayrılacak olması, Red Bull'un uzun vadede Mercedes'e rakip olamayacağı konusunda endişelere neden olsa da, Verstappen öncesinde takımına güvendiğini söyledi.

Bu gelişmenin Red Bull'a olan güvenini etkileyip etkilemediği sorulduğunda Verstappen, "Şu anda etkilemiyor. Honda ile daha 1.5 senemiz daha var. Ardından yeni kurallar ve araçlar gelecek."

"Şu an için çok fazla bilinmeyen söz konusu ve o dönemi düşünmek anlamsız. Ben şu an için yapmam gerekenlere odaklandım, bu yüzden aracın arkasında bulunan motorla mümkün olan en hızlı şekilde sürmeye çalışacağım."

"Umarım sonunda Fred Çakmaktaş gibi ayaklarımla pedallamak zorunda kalmam! Bu fiziksel açıdan oldukça zorlayıcı. Sonrasında, gelecek senenin ardından neler olacağına bakacağız." dedi.