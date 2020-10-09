Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
FP2:
02 Saat
:
26 Dakika
:
49 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
Biletler
23 Eki
FP1:
13 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
Biletler
31 Eki
FP1:
21 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
Biletler
13 Kas
FP1:
34 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
27 Kas
FP1:
49 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
04 Ara
FP1:
56 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
11 Ara
FP1:
62 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Eifel GP / Son dakika

Verstappen: "Honda sonrası F1 geleceğini düşünmenin manası yok"

paylaşım
yorumlar
Verstappen: "Honda sonrası F1 geleceğini düşünmenin manası yok"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Max Verstappen, Formula 1'den ayrılacak olan Honda'nın en azından gelecek sene sonuna kadar kendilerine motor sağlayacağını, bu yüzden şu an için sonrasını düşünmenin mantıklı olmadığını söyledi.

Hollandalı pilotun 2023 sonuna kadar Red Bull'la anlaşması bulunuyor ancak Honda'nın 2021 sonunda ayrılacağını açıklamasının ardından Verstappen'in takımdan ayrılabileceği yönünde iddialar gündeme geldi.

Red Bull'un 2021 sonrası motor planları hakkında belirsizlik olsa da, Verstappen şimdiden endişe etmenin aptalca olacağını söyledi.

İlgili haber:

Verstappen, "Ben sadece bu sezona ve gelecek sezona odaklanıyorum. Şu anda en önemlisi bu. Sonrasında olacaklar henüz uzak bir zamanda bu yüzden o dönemi düşünmek şimdilik mantıklı değil." dedi.

Honda'nın F1'den ayrılacak olması, Red Bull'un uzun vadede Mercedes'e rakip olamayacağı konusunda endişelere neden olsa da, Verstappen öncesinde takımına güvendiğini söyledi.

Bu gelişmenin Red Bull'a olan güvenini etkileyip etkilemediği sorulduğunda Verstappen, "Şu anda etkilemiyor. Honda ile daha 1.5 senemiz daha var. Ardından yeni kurallar ve araçlar gelecek."

"Şu an için çok fazla bilinmeyen söz konusu ve o dönemi düşünmek anlamsız. Ben şu an için yapmam gerekenlere odaklandım, bu yüzden aracın arkasında bulunan motorla mümkün olan en hızlı şekilde sürmeye çalışacağım."

"Umarım sonunda Fred Çakmaktaş gibi ayaklarımla pedallamak zorunda kalmam! Bu fiziksel açıdan oldukça zorlayıcı. Sonrasında, gelecek senenin ardından neler olacağına bakacağız." dedi.

 
Eifel GP 1. antrenman seansı iptal edildi!

Önceki haber

Eifel GP 1. antrenman seansı iptal edildi!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Eifel GP
Pilotlar Max Verstappen
Takımlar Red Bull Racing
Editör Jonathan Noble

Çok Okunanlar Bugün

Eifel GP 1. antrenman seansı iptal edildi!
Formula 1 Formula 1 / Antrenman raporu

Eifel GP 1. antrenman seansı iptal edildi!

Verstappen: "Honda sonrası F1 geleceğini düşünmenin manası yok"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Honda sonrası F1 geleceğini düşünmenin manası yok"

Eifel GP 1. antrenman seansı 1 saat ertelendi!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Eifel GP 1. antrenman seansı 1 saat ertelendi!

Sainz, Schumacher'in kendisi için tehdit olmasından endişe duymuyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sainz, Schumacher'in kendisi için tehdit olmasından endişe duymuyor

Leclerc: "Schumacher'in kanıtlayacak bir şeyi yok"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Schumacher'in kanıtlayacak bir şeyi yok"

Haug: "Schumacher'e bir koltuk verilmeli"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Haug: "Schumacher'e bir koltuk verilmeli"

Eifel GP: En son teknik güncellemeler
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Eifel GP: En son teknik güncellemeler

Zamanlama, Perez’in 2021 koltuğuna mal olabilir
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Zamanlama, Perez’in 2021 koltuğuna mal olabilir

Son Haberler

Verstappen: "Honda sonrası F1 geleceğini düşünmenin manası yok"
F1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Honda sonrası F1 geleceğini düşünmenin manası yok"

Eifel GP 1. antrenman seansı iptal edildi!
F1 Formula 1 / Antrenman raporu

Eifel GP 1. antrenman seansı iptal edildi!

Sainz, Schumacher'in kendisi için tehdit olmasından endişe duymuyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Sainz, Schumacher'in kendisi için tehdit olmasından endişe duymuyor

Eifel GP 1. antrenman seansı 1 saat ertelendi!
F1 Formula 1 / Son dakika

Eifel GP 1. antrenman seansı 1 saat ertelendi!

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Eifel GP 1. antrenman seansı iptal edildi!

24dk
2
Formula 1

Verstappen: "Honda sonrası F1 geleceğini düşünmenin manası yok"

10dk
3
Formula 1

Eifel GP 1. antrenman seansı 1 saat ertelendi!

1s
4
Formula 1

Sainz, Schumacher'in kendisi için tehdit olmasından endişe duymuyor

1s
5
Formula 1

Leclerc: "Schumacher'in kanıtlayacak bir şeyi yok"

Son Haberler

Verstappen: "Honda sonrası F1 geleceğini düşünmenin manası yok"
F1

Verstappen: "Honda sonrası F1 geleceğini düşünmenin manası yok"

Eifel GP 1. antrenman seansı iptal edildi!
F1

Eifel GP 1. antrenman seansı iptal edildi!

Sainz, Schumacher'in kendisi için tehdit olmasından endişe duymuyor
F1

Sainz, Schumacher'in kendisi için tehdit olmasından endişe duymuyor

Eifel GP 1. antrenman seansı 1 saat ertelendi!
F1

Eifel GP 1. antrenman seansı 1 saat ertelendi!

Canlı Anlatım: Eifel GP 1. antrenman seansı
F1

Canlı Anlatım: Eifel GP 1. antrenman seansı

Son Videolar

Nürburgring GP pistiyle alakalı bilmeniz gereken her şey 07:02
Formula 1
1s

Nürburgring GP pistiyle alakalı bilmeniz gereken her şey

Brabham'ın efsanevi pervaneli F1 aracı neden yasaklandı? 08:28
Formula 1

Brabham'ın efsanevi pervaneli F1 aracı neden yasaklandı?

#ThinkingForward - Bob Bell 27:51
Formula 1

#ThinkingForward - Bob Bell

Grand Prix Greats – Nurburgring'deki en iyi anlar 06:29
Formula 1

Grand Prix Greats – Nurburgring'deki en iyi anlar

Honda ayrılığı, Red Bull için ne manaya geliyor? 05:43
Formula 1

Honda ayrılığı, Red Bull için ne manaya geliyor?

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.