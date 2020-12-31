Verstappen: "Honda ne zaman sorun yaşasak benden özür diliyor"

Honda bu sezon, çeşitli dayanıklılık sorunları yaşadı ve bunların bazıları Max Verstappen'in birçok kez yarış dışı kalmasına yol açtı.

Verstappen motor dayanıklılığıyla ilgili her sorunun ardından Honda'nın kendisinden özür dilediğini söylerken, artık bunu duymak istemediğini çünkü bunu yapmak yerine sorunu çözmeye odaklanmanın daha anlamlı olduğunu belirtti.

Yolda kaldığı o anların bazılarını ve verdiği tepkileri hatırlayan Hollandalı pilot, Ziggo Sport ile yaptığı röportajda, "Bir şeyler ters gittiğinde 'özür dilerim, özür dilerim' derlerdi ve onlara düzelttikleri sürece bu özrü kabul ettiğimi söylerdim."

"Tabii o zamanlar kızgındım ama hepimiz birlikte çalıştık ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya odaklandık." dedi.

Honda, kaynaklarını elektrifikasyona geçişe tahsis etmek amacıyla 2021'den sonra spordan çekilecek.

Verstappen, böyle bir şeyin olmasını beklediklerini bu yüzden de ayrılmalarına şaşırmadıklarını söylüyor.

"O gün şaşırmadım çünkü olacağını hissettik. Çok talihsiz bir durum ama endişelenmiyorum. Kendimize odaklanıp ilgilenmek istediğimiz sır değil, aklımıza neler geldiğini göreceğiz ama o kadar da kolay değil."

Motorla ilgili bu çözüm süreçleriyle ilgilenmediğini belirten Verstappen görevinin direksiyon başında elinden gelenin en iyisini yapmak olduğunu söylüyor.

"Bunun için endişelenmiyorum. Araçta elimden gelenin en iyisini yapacağım. Motor olmadan pedal çevirmemiz gerekiyor ve elbette bu olmayacak."

Özellikle ayrılmak zorunda kalan çalışanların üzgünlüğünden ötürü Honda'nın F1'den çekilmesinden üzüntü duyan Verstappen, "Honda'da çalışan herkes F1'den ayrılacakları açıklandığı zaman kendilerini kötü hissetti. Bu insanların çoğu başka serilerde çalışmaya devam edecek olmalarını bilmeme rağmen, bunu görmek üzüntü verici."

"Gerçekten kötü hissettiler ve işte o zaman içlerindeki gerçek tutkuyu görüyorsunuz." dedi.