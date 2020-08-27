Verstappen, "Honda, Mercedes'e geçen yıl daha yakındı"

Red Bull pilotu, altı yarışta podyum almayı başardı ve bunlardan bir tanesini de kazandı.

Ancak genç sürücü, Belçika GP öncesi yaptığı açıklamada, Mercedes'i yenmek için şansa ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Verstappen, "Bu, benim en sevdiğim pist ve sürüş yapması çok zevkli. Pek çok hızlı viraj var ve en iyisini yapmaya çalışacağız. Piste çıkmak için sabırsızlanıyorum."

"Buranın bize uymadığını söyledim çünkü en yüksek hızın önemli olduğu uzun düzlükler var. Yine de burada yere basma gücü dengesini yakalamak kolay değil. Geçmişe bakarsak bizim için hiçbir zaman harika bir pist olmadı ama yine de buraya gelmekten çok zevk alıyorum."

"Takımdaki herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor. Mercedes çok iyi bir kış geçirdi. Ayrıca motor tarafında da çok fazla performans elde ettiler. Tüm bunlar biraz geride kaldığımız anlamına geliyor. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz ve elbette herkes aynısını yapıyor. Sezonun kalan kısmında neler olacağını göreceğiz. Şu anda oldukça ilerideler ama pes etmiyoruz. Her zaman savaşmaya devam edeceğiz. Sahip olduğumuz her fırsatı değerlendireceğiz."

"İlk altı yarışa bakarsak, tabii ki iki Mercedes de şampiyonada benden önde olmalıydılar. Valtteri bir kez yarış dışı kaldı ve ben de yarış dışı kaldım. Mercedes'in daha hızlı olduğunu düşündüğüm birkaç pistte genel olarak ikinci olduk ve kesinlikle biraz daha başarılı bir iş yaptık. Ayrıca elimizden geleni yaptık ve her zaman maksimumu aldık. Tabii ki bundan çok memnunum. Ama bence takım olarak ve tabii ki kişisel açıdan, ikinci ya da üçüncü olmak için burada değiliz. Şampiyonluk için savaşmak istiyoruz ama içinde bulunduğumuz durumu da kabul etmek gerekiyor. Kâğıt üstünde iyi görünüyor, ama saf hız anlamında daha yavaşız. Mercedes'i yenmek için şu anda biraz şansa ihtiyacımız var. Yani yapmamız gereken çok fazla iş var."

"Mesela hepimiz 'sıcak havaya ihtiyacımız var' dedik ve Barcelona'da sıcağa yenildik. Belki daha iyi olabilirdik. Ama öyle bir fark, ayarlar daha iyi olsaydı bile kapanmazdı. Bu hafta sonu soğuk olacağa benziyor. Gerçekçi olmayı seviyorum ve peri masalı anlatmayı sevmiyorum. Zor olacak ama tabii ki podyumda olmaya çalışacağım." dedi.

Mercedes ve Honda arasındaki fark sorulduğunda Verstappen, "Mercedes biraz arayı açtı. Geçen yıl biraz daha yakındık. Kışın daha fazla performans bulduk ama onlar daha fazlasını buldular."

"Motor modunun yasaklanmasının bizi ileriye götüreceğini sanmıyorum. Umarım daha yakın oluruz. Ama sıralama turlarındaki fark çok büyük. Yani sıralama modu, herhangi bir fark yaratmayacak. Ama evet, umarım biraz daha yakın olabiliriz." yanıtını verdi.