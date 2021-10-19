Verstappen: "Honda ile olan ilişkimiz, Renault'dan farklı"

Red Bull, 2010-13 yılları arasında Renault motoruyla dört şampiyonluk almayı başardı. Fakat 2014 yılında, turbo motorlara geçilmesinin ardından durum değişti.

Renault, yeni döneme pek de iyi bir motorla giremezken, yaşanan dayanıklılık sorunları ve performans eksikliğinin ardından iki taraf arasındaki gerilim iyice arttı. Sonunda 2018 yılının ardından taraflar, yollarını ayırma kararı aldılar.

Avusturyalı ekip daha sonra Honda motoruna geçti ve geride kalan 2.5 yılda Japon üreticinin fabrika takımı gibi hareket etti. Durum böyle olunca, iki taraf arasındaki sinerji çok daha iyi oldu.

Bu konu hakkında açıklamalarda bulunan Max Verstappen, Honda ile olan ilişkilerinin Renault'ya kıyasla çok daha farklı olduğunu söyledi.

Verstappen gazetecilere verdiği demeçte, "Artık farklı bir ilişkimiz var, çünkü eskisinden çok daha bütün şekilde çalışıyoruz."

"Tamamen farklı bir zihniyet var ve bunu Renault'yu eleştirmek için söylemiyorum ama çok farklılar. Honda ile çalışmaktan gerçekten keyif alıyorum.” dedi.

Fakat Honda, 2021 sezonunun ardından Formula 1'den çekilecek ve motor projesini artık Red Bull yönetecek.

Red Bull, bu projeyi iyi şekilde götürebilmek adına diğer üreticilerden pek çok isimle anlaştı. Aynı zamanda Honda projesinde çalışan pek çok yetenekli mühendis de Red Bull Powertrains'e katılacak.

Verstappen, "Şimdi buna sıkı sıkıya bağlıyız ve bu yüzden buna çok güveniyorum."

"Nasıl gideceğini zaman gösterecek. Bunu henüz değerlendirmek güç. Fakat Red Bull başarılı olmak için elinden gelen her şeyi yapıyor." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images