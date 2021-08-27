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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Verstappen: "Honda henüz Mercedes seviyesinde değil"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull pilotu Max Verstappen, son aylardaki görüşlere rağmen Honda'nın henüz Mercedes motoruyla aynı seviyede olmadığını düşünüyor.

Verstappen: "Honda henüz Mercedes seviyesinde değil"

Max Verstappen'in Britanya GP'de kullandığı güç ünitesi, aldığı hasar nedeniyle yılın kalan kısmında tekrar kullanılamayacak ve üçüncü güç ünitesinde olan Hollandalı pilot, eğer yılın kalan kısmında motor değişikliği yaparsa ceza alacak.

Verstappen, Monza'da ceza alıp almayacakları sorusuna şöyle yanıt verdi: "Henüz grid cezasını nerede alacağımızla ilgili hiçbir fikrim yok çünkü zaten yeni motora geçtim."

"Bu yüzden bir başka motora ne zaman geçeceğimize bakıyoruz. Şimdilik bunun hakkında bir şey söyleyemem çünkü biz de bilmiyoruz."

Honda yılın başından beri düzlüklerde son yıllara göre daha iyi görünüyor ve hatta bazıları Japon üreticinin artık en iyi motora sahip olduğunu düşünüyor.

Ancak Verstappen aynı görüşte değil.

Honda ve Mercedes arasındaki fark sorulduğunda Verstappen, "Bence hâlâ biraz gerideyiz. Böylece otomatik olarak düzlüklerde geride kalıyoruz. Spa ve Monza'nın nasıl gideceğini göreceğiz."

"Genel olarak şu anda gittiğimiz her pistte önceki yıllara göre daha rekabetçiyiz. Bu pist onlar için her zaman iyi bir pist oldu. Fakat şimdi hava ile beraber pek çok şey faklı olabilir."

"Genel olarak son birkaç yılda burada asla süper rekabetçi olmasak da az önce de söylediğim gibi aracımız bu yıl çok daha iyi. Bu yüzden ne kadar rekabetçi olabileceğimizi görmemiz lazım. Oldukça rekabetçi olmamızı umuyorum fakat takım olarak ne kadar iyi olacağımızı ve Mercedes'in önünde mi yoksa arkasında mı olacağımızı şu anda söylemem çok zor."

Bu hafta sonu güncellemeye sahip olup olmayacakları sorusuna Verstappen, "Birkaç yarışlığına bazı şeyleri güncellemeye devam edeceğiz. Neler olacağını göreceğiz." cevabını verdi.

Belçika GP hafta sonunun yağmur altında geçeceğine dair pek çok tahmin var.

Hava durumu belirsizken ayar yapmanın daha zor olup olmadığı sorusuna Verstappen, "Kurudan ıslağa pek fazla değişmiyor. Her şey duruma bağlı."

"Tüm hafta sonu yağmurluysa o zaman ıslak zemin ayarı yapıyorsunuz. Eğer yarı yarıyaysa o zaman tabii ki kumar oynamanız gerekiyor ama herkes için aynı."

"Önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak bilmiyoruz. Cuma sabah kalkacağız ve göreceğiz. Şu anlık bir şey söylemek zor." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, in the Press Conference

Max Verstappen, Red Bull Racing, in the Press Conference

Fotoğraf: FIA Pool

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