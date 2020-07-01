Verstappen: "Honda benim gibi dünya şampiyonu olmak istiyor"

Max Verstappen, bu hafta sonu yapılacak Avusturya GP öncesinde çeşitli konulara değindi.

Genç sürücü, "Bu kadar uzun süre araç kullanmamak alışılmadık bir durum. Bu, karting sonrası kariyerimin en uzun arasıydı. Neyse ki evde bir simülatörüm var. Muhtemelen aktif olarak kullandığımı gördünüz. Yarışa dönme fırsatı olduğu için mutluyum. Pek çok insan şimdi zor durumda, bu yüzden şikayet edemeyiz. Sezon başladığı için mutluyum. Taraftar olmadan yarışmak tuhaf olacak, ama direksiyonun başına geri dönme fırsatı için sabırsızlanıyorum. Şimdi Avustralya Grand Prix'sine göre daha iyi durumdayım. İlk yarışın kendi pistimizde yapılması harika."

"Uzun süredir RB16'yı sürmedim. Araç testlerde oldukça iyi görünüyordu, ancak her zaman gelişebileceğiniz şeyler vardır. Takım bu yarış için ciddi şekilde hazırlandı. Pek çok yeni parça getireceğiz, ancak rakiplerimiz de getirecek. Kimin daha güçlü olacağını söylemek zor. Değişken hava da sonucu etkileyebilir. Tamamen işime odaklanacağım ve araçtan en iyi şekilde yararlanmaya çalışacağım."

"Burayı üst üste üçüncü kez kazanmak benim için anlam ifade etmiyor, asıl önemli olan rekabetçi bir araca sahip olmak ve iyi sonuçlar almak. Kendimi asla favori olarak görmüyorum ve pist bizim için pek uygun değil. Ancak, geçen yıl sıcaktı ve motor soğutma durumuyla daha iyi baş ettik. Kolay bir zafer beklemiyorum. Mercedes yine çok hızlı olacak. Ferrari'nin nerede olacağını kim bilebilir? Ama kazanmaya çalışacağımız yakın bir mücadele olacak."

"Aynı pistte iki yarış farklı olacak. Herkes pisti biliyor, herkes çok tur attı. Mücadele çok yakın olacak ve takımlar arasındaki fark minimum olacak. Yeni bir şey deneme ve farklı ayarlar yapma fırsatımız var. Araç hakkında sezon başında bir şeyler öğrenmek her zaman için faydalıdır."

"Umarım bu yıl şampiyonluk savaşında oluruz ama şimdilik bir şey söylemek zor. Kesin olarak bildiğim şey, şampiyon olmak için elimizden gelen her şeyi yapacak olmamız."

"Mercedes kazanmaya devam ediyor, şampiyonaya uzun zamandır hakimler ve yine çok güçlüler. Onları yenmek çok zor. Ancak ekibimiz geçen yıl çok şey öğrendi. Gerçekten güçlendik. Elbette bu sezon lehimize olan yarışlar olacak ve onlara mücadeleye etmeye çalışacağız. Daha güçlü olma şansımız var."

"Honda kışın gerçekten çok çalıştı. Barcelona'daki kış testlerinde bu çabaların sonucunu gördük. Maksimum hız iyi, sonuçtan çok memnunum. Honda yüksek bir motivasyona sahip ve bu sene bizim gibi gerçekten şampiyon olmak istiyorlar." dedi.