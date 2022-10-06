Verstappen: "Honda aslında F1'den hiç ayrılmadı"

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Honda her ne kadar 2021'den sonra F1'den çekilse de, motor sport bölümü ile 2025 sonuna kadar Red Bull'u desteklemeye devam edecek.

Honda'nın sahip olduğu Suzuka pisti, 2019'dan sonra ilk defa bu sene takvime döndü ve bu hafta sonu yapılacak yarış öncesinde Honda, Red Bull'la olan bağını güçlendireceğini duyurdu.

Bu kapsamda bundan böyle Red Bull ve AlphaTauri araçlarında Honda logoları yer alacak. Diğer taraftan Sergio Perez, Honda Racing School sürüş akademisinin temsilcisi oldu.

Red Bull'un 2026 ve sonrası için Porsche ile yaptığı görüşmelerin iptal olmasının ardından, Honda'nın yeniden Red Bull'un ana partneri olacağı iddia ediliyor.

Bu gelişme hakkında Verstappen, "Honda'nın tam adının araca döndüğünü görmek harika. Honda Racing Corportation logosu zaten araçtaydı ve Honda aslında hiç ayrılmamıştı."

"Honda logosunun, onların kendi evindeki yarıştan hemen önce araca dönmesi özel oldu."

"Birlikte gerçekten iyi çalışıyoruz. Çalışma ilişkisi açısından gerçekten keyifli bir dönem. Geçen seneye kıyasla, çok fazla bir şey değişmedi."

"Bu isim araca döndüğü, daha öne çıkacağı için çık mutluyum."

"Gelecek hakkında konuşmak için çok erken. Ancak genel olarak, Honda adı F1 için harika. Onları yeniden F1'de görmek çok güzel olur." dedi.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 Photo by: Red Bull Content Pool

Her ne kadar gelecek sene için Alpine'e geçeceği bekleniyor olsa da, AlphaTauri pilotu Pierre Gasly de Honda isminin dönüşünü övdü.

Gasly, "Motor hakkında konuşurken, aslında her zaman Honda güç ünitesinden bahsediyoruz."

"Bizim için bile, birkaç kağıt işi haricinde onlar aslında hiç ayrılmadılar. Onlar geri geldiği, yeniden adandığı ve %100 bizimle olacakları için mutluyum." dedi.

Gasly, Honda'nın güçlü olduğu bir dönemde F1'den ayrılma kararı almasına şaşırdığını kabul etti.

Gasly, "Dünya şampiyonluğunu kazanmalarının ardından ayrılmalarına çok şaşırdım. 'Şu anda onların parlama zamanı...' diye düşünüyordum. Ancak ayrılmak için kendilerince sebepleri vardı."

"Ancak o ayrılık kararının hemen ardından 'Tamam, yine de burada kalmak ve Red Bull ile yapılan anlaşmayı spora bağlı kalmak için finanse etmek istiyoruz.' dediler."

"Büyük resimden bakarsanız, Honda'yı padokta tam bir üretici olarak görmek istiyorsunuz."

"F1'de üst düzey takım gibi çalışabilecek tüm tesislere, tüm kaynaklara sahipler ve umarım gelecekte böyle bir şeyi görebiliriz." dedi.