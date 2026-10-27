Formula 1 Amerika GP
Verstappen, Hollanda'nın en zengin sporcusu oldu
Red Bull pilotu Max Verstappen, Hollanda'nın en zengin sporcusu olarak gösterildi.
Kemal Şengül
Yayın tarihi: 27 Eki 2026 15:15
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Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images
Hollanda'nın en zengin insanlarını sıralayan yıllık Quote 500 listesinde kendisine 224. sırada yer bulan dört kez Formula 1 dünya şampiyonu Verstappen'in serveti 310 milyon euro olarak tahmin ediliyor.
Hollandalı pilot, geçen yıla kıyasla listede 40 sıra yükseldi. Verstappen, 2025 yılında 260 milyon euroluk servetiyle 264. sırada yer alıyordu.
Yayının verilerine göre Verstappen, yılda yaklaşık 70 milyon euro kazanıyor. Bu gelir, onu Formula 1'in en çok kazanan pilotu yapıyor. Lewis Hamilton ise yıllık yaklaşık 54 milyon euroluk geliriyle bu alanda ikinci sırada bulunuyor.
Quote 500 listesinin zirvesinde bu yıl kripto para sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Jean-Louis van der Velde yer aldı. Van der Velde'nin servetinin yaklaşık 26 milyar euro olduğu tahmin ediliyor.
Van der Velde, listenin önceki lideri Charlene de Carvalho-Heineken'i geride bıraktı. Bira üreticisi Heineken'in kurucusu Freddy Heineken'in kızı olan Carvalho-Heineken'in serveti ise yaklaşık 13 milyar euro olarak hesaplanıyor.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Clive Mason / Getty Images
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- Motorsport.com Ekibi
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