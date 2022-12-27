Verstappen, Hollanda'da "Yılın Sporcusu" seçildi
Max Verstappen, Sports Gala 2022'de üst düzey Hollandalı sporcular ve profesyonel jüri tarafından Yılın Sporcusu seçildi.
Sports Gala 2022 Amsterdam'daki AFAS Live'da gerçekleştirildi. Max Verstappen bir kez daha en çok oyu alarak üçüncü kez Yılın Sporcusu unvanını aldı.
Doğal olarak bu ödülü geçtiğimiz Formula 1 sezonundaki başarılarından dolayı aldı. Verstappen, 2022 yılında gerçekleştirilen 22 yarışın 15'ini kazanmış ve bitime dört yarış kala şampiyon olmuştu.
Bu performansın ardından 2016 ve 2021 yıllarından sonra üçüncü kez "Yılın Sporcusu" seçildi.
Verstappen galaya katılamasa da, ödülü kız kardeşi Victoria aldı.
Victoria, "Bunun için ailece çok çalıştık. Bunun bu şekilde gerçekleşiyor olması çok güzel. Bu ödülü onun adına alabildiğim için minnettarım." dedi.
Üçüncü kez Yılın Sporcusu seçilmesinin ardından Verstappen, bu alanda Pieter van den Hoogenband'i yakalamış oldu. Ünlü yüzücü üç kez Olimpiyat şampiyonu, 16 kez Avrupa şampiyonu ve bir kez de dünya şampiyonu oldu.
Bu alanda artık Verstappen'in önünde sadece üç isim kaldı: Jimnastikçi Epke Zonderland, judocu Anton Geesink ve sürat patencisi Ard Schenk. Bu üçlü dört kez Yılın Sporcusu seçildi.
Bu yıl Verstappen dışında ödül için adaylar arasında ünlü pist bisikletçisi Harry Lavreysen ve sürat patencisi Thomas Krol vardı.
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