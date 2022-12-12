Verstappen, Hollanda'da "Yılın Sporcusu" ödülüne aday gösterildi

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Max Verstappen daha önce iki kez Yılın Sporcusu seçilmişti. Bunlardan ilki, 2016'da en genç Grand Prix galibi olmasının ardındandı. İkinci ise 2021'de Formula 1 dünya şampiyonu olan ilk Hollandalı pilotu olmasından sonra oldu.

Geçen yıl bu ödülü Jos kabul etmişti. Bu yıl daha da etkileyici bir sezonu geride bırakan ve 15 galibiyet almasının ardından "bir sezonda en çok yarış kazanan pilot" unvanını eline geçiren Verstappen, arka arkaya ikinci şampiyonluğunu elde etmişti.

Bu ödül için çekişen tek isim tabii ki Verstappen değil. Ünlü pist bisikletçisi Harry Lavreysen, tıpkı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bu ödül için yarışıyor. Üçüncü aday ise şampiyon sürat patencisi Thomas Krol.

Verstappen üçüncü kez Yılın Sporcusu seçildiği takdirde, 1999, 2000 ve 2004 yıllarında bu ödüle layıkg örülen Pieter van den Hoogenband'ı yakalamış olacak.

Judocu Anton Geesink, sürat patencisi Ard Schenk ve jimnastikçi Epke Zonderland de dört kez en iyi sporcu seçildi. Bu alanda rekor ellerinde bulunuyor.

Kazanan, 21 Aralık Çarşamba günü Amsterdam'daki AFAS Live'da Sportgala 2022'de açıklanacak.

Ödülün galibi, Hollandalı en iyi sporcular ve profesyonel jüri arasında yapılacak oylama sonucunda belirlenecek. Her iki grubun görüşleri de yüzde elli oranında dikkate alınacak.