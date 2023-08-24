Verstappen, Hollanda'da gözünü galibiyete dikti

Red Bull pilotu Max Verstappen, yaz arasından önceki sekiz yarışın hepsini kazanmayı başardı ve geride kalan 12 yarışın ardından 125 puan farkla lider konumda.

Hollandalı pilot, kendi evindeki yarışı kazanırsa, galibiyet serisini dokuza çıkarmış olacak.

Hollanda GP öncesi konuşan Verstappen, sezonun ikinci yarısına hazır olduğunu söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: "Yaz arası gerçekten çok iyiydi ve arkadaşlarımla harika bir tatil dönemi geçirdim."

"Sezonun ikinci yarısını sabırsızlıkla bekliyorum ve ikinci yarıya başlamak Hollanda'dan daha iyi bir yer göremiyorum."

"Zandvoort harika bir piste sahip ve taraftarlar inanılmaz, bu yüzden geri döndüğüm için mutluyum."

"Hava tahminlerine bakılırsa, hava karmaşık olabilir, ancak havanın kuru veya ıslak olması benim için sorun değil."

"Mümkün olan en yüksek puanı kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

Max Verstappen, Red Bull Racing, celebrates after winning the Sprint Shootout Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Sergio Perez de iyi bir yaz arası olduğunu ve ikinci yarıya iyi başlamak istediğini söyledi.

"Harika bir yaz tatili geçirdim: Meksika'ya ailemin yanına döndüm ve bol bol antrenman yaptım. Kendimi dinlenmiş ve hazır hissediyorum."

"Bu hafta mühendislerle çalışmak için fabrikaya gittim. Yaz arasından sonra buluşmak ve hafta sonu için hazırlanmaya başlamak her zaman harikadır."

"İyi hazırlandığımızı hissediyorum. Spa'da kaldığım yerden devam etmek ve sezonun kalan yarışlarında sürekli podyuma çıkmak istiyorum."

"Zandvoort'ta zor bir yarış olacak çünkü griddeki rekabet gittikçe kızışıyor."

"Zandvoort'ta hava nasıl olursa olsun iyi bir sonuç elde etmek için zorlamalı ve mümkün olan en iyi işi yapmalıyız."