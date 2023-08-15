Verstappen, Hollanda GP'de özel bir kask tasarımıyla yarışacak

Hollandalı bir pilot kendi ülkesinde düzenlenecek olan Formula 1 Hollanda Grand Prix'si için özel bir kask tasarımı hazırladı.

Şimdiye kadarki 12 yarışın 10'unu kazanan ve şampiyonayı lider götüren Hollandalı pilot, son iki yılda yapılan iki Hollanda GP'sini de kazandı.

Kendisine hafta sonu büyük bir destek verilecek ve o da kutlamaların bir parçası olarak özel bir tasarımın en iyisi olacağını düşündü.

Il casco celebrativo di Max Verstappen per il GP di Olanda 2023, Red Bull Racing Photo by: Max Verstappen

Tasarım büyük oranda bu yılın ilk 12 GP'sinde kullanılanla aynı kalacak fakat renk düzeni ve tonlarında değişiklik var.

Kaskında Hollanda bayrağının renklerine yer veren Verstappen, en tepeye de aslan logosu yerleştirmiş durumda.

Verstappen, "Herkese merhaba. Gördüğünüz gibi kaskta bir Hollanda bayrağı var."

"Bu yıl bayrağımızın renklerini çokça kullanmaya karar verdim. Kaskın üzerindeki aslan logosuna arka plan olarak Hollanda bayrağının üç rengi yer alıyor."

"Sadece bu değil, çünkü kaskın bir tarafında mavi, diğer tarafında ise kırmızı var. Arka tarafta da, görebileceğiniz üzere renkler birbirine uyuyor. Bence çok güzel oldu. Umarım piste çıktığımızda siz de beğenirsiniz." dedi.

Red Bull pilotu geçen yılki Hollanda GP'de de babası Jos'un motor sporları kariyeri boyunca kullandığı renk düzenini kullanmıştı.

Il casco di Max Verstappen per il GP d'Olanda