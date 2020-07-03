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Formula 1 / Avusturya GP / Son dakika

Verstappen: "Hızlı turumda ön kanadı kırdım"

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Verstappen: "Hızlı turumda ön kanadı kırdım"
Ekleyen:
3 Tem 2020 17:32

Red Bull pilotu Max Verstappen, Red Bull Ring'de gerçekleştirilen ilk gün çalışmalarının ardından tur zamanlarının tam olarak gerçeği yansıtmadığını çünkü hızlı turunda ön kanadı kırdığını söyledi.

Son iki sene Red Bull Ring'de kazanan pilot olan Verstappen ve Red Bull, bu yarışa büyük umutlarla geldiler ancak ilk gün elde edilen sonuçlar Red Bull açısından pek iyi olmadı.

Red Bull pilotları her iki seansta da lider grubun çok uzağında kaldılar ancak Verstappen, iyi durumda olduklarını söyledi.

2. antrenman seansını 8. sırada tamamlayan Verstappen, "Evet, iyi bir gün olduğunu düşünüyorum. Tur zamanları gerçeği yansıtmıyor çünkü hızlı turumda ön kanadımı kırdım."

"Ancak genel olarak eminiz. Her zaman daha iyi yapabileceğiniz şeyler vardır ancak genel olarak iyi bir gündü ve yarın için sabırsızlanıyorum." dedi.

13. sırada günü tamamlayan Alexander Albon ise, "İyi hissediyorum. Burası oldukça kolay bir pist. Macaristan'da başlıyor olsaydık daha çok zorlanırdık. Burada iyi hissediyorum. Herkes hızlı bir şekilde performans buldu. Daha ilk günden yakın görünüyor."

"Zorlarken spin attım. Açıkçası uzun sürüşlerde araç biraz oynak görünüyor. Biraz zorladım ve arkadan kaydım."

"Nasıl bir program uygulamak istediğimizi biliyoruz. Araç üzerinde hem kısa hem de uzun sürüşlerde çözmemiz gereken bazı sorunlar var. Herkes farklı motor modlarıyla piste çıktı. Yarın neler olacağını göreceğiz." dedi.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Avusturya GP
Pilotlar Alexander Albon , Max Verstappen Şimdi al
Takımlar Red Bull Racing Şimdi al
Editör Abdullah Çelik

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