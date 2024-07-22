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Formula 1 Macaristan GP

Verstappen: "Hızlı değilseniz, stratejiyle telafi etmelisiniz ve biz bunu yapamıyoruz"

Red Bull pilotu Max Verstappen, yarışta strateji yüzünden önemli puan fırsatlarını kaçırdıkları görüşünde.

Ezel Tan
Güncel:
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, collide

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, collide

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Max Verstapppen, Red Bull ile üçüncü başladığı Macaristan GP'de ancak beşinci olabildi ve önemli puan fırsatlarını kaçırdı.

Yarışın ardından Verstappen şöyle dedi: “Bugün bizim için zor bir yarış vardı. Doğal olarak bu beni hayal kırıklığına uğrattı çünkü her şeyin daha iyi olmasını istiyordum."

“Yarışın tamamına bakarsanız yeterince hızlı olduğumuzu düşünmüyorum; ne yazık ki hızımız yoktu ve strateji bugün bizim için işe yaramadı."

"Pistteki yüksek sıcaklıklar da lastiklerin aşırı ısınması anlamına geliyordu. araçların arkasına takıldık ve erken pitle önümüze geçmelerine izin verdik. Sanırım en iyi günümüzü geçirmedik."

"Geri dönmek için savaşmak zorunda kaldık ve o kadar çok zaman kaybettik ki her iki McLaren ile temasımızı kaybettik."

"Aracın hızı o kadar iyi olmadığı için stratejiden faydalanmamız gerekiyordu ve bugün bunu başaramadık."

"Bugün McLaren'i yenebileceğimizi düşünmüyorum ama üçüncülüğün mümkün olduğunu düşünmüştüm. Bu yüzden hayal kırıklığı yaratan bir gün oldu.”

Verstappen, yanlış stratejinin üçüncülüğe mâl olduğunu tekrarlıyor.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, makes a pit stop

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, makes a pit stop

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

" Açıkçası McLaren ile mücadele edecek yarış temposuna sahip değildik, yine de üçüncülüğü almamız gerekirdi."

"Ancak yanlış strateji yüzünden sürekli geride kaldım ve sürekli insanlarla mücadele etmek zorundaydım."

"Geçiş yapmak neredeyse imkansızdı. Pist çok sıcaktı ve diğer araçlara yaklaştığınızda lastikler hemen aşırı ısınıyordu."

Stratejiyle ilgili Verstappen, “Henüz takımla konuşmadım ve bunların neden olduğunu bilmiyorum. Bunun hakkında konuşmamız gerekiyor. Her halükarda, sanırım bugün takip etmenin ne kadar zor olduğunu hafife aldık."

"Üstelik tüm hafta sonu boyunca hız sıkıntısı çektik. Bunun olacağını zaten hissediyordum."

Telsizden şikayetleri hakkında Hollandalı sürücü, "Elbette sinirliydim ve bazen fikrinizi ifade etmek için telsiz düğmesine basarsınız. Bugün de öyle yaptım."

"İkinci pit stopun daha iyi olmasını ummuştuk ama olmadı. Benim için bu araç içi konuşmalar dikkatimi dağıtmıyor."

"Elbette hayal kırıklığına uğradım ama araç içerisinde sadece yapmanız gereken şeye odaklanıyorsunuz." dedi.

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