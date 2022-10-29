Verstappen: "Hızlı bir yarış aracımız var"

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Hollandalı pilot, Mercedes'in damga vurduğu günde harika bir Q3 seansı geçirdi ve pole pozisyonunu kazanmayı başardı.

Zorlu seansın ardından konuşan genç sürücü, sonuçtan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Verstappen, "Sıralama turları iyi geçti."

"Mücadele yakındı fakat 3. antrenman seansından sonra bazı iyi ayar değişiklikleri yaptık ve araçta daha iyi bir ritim yakaladık."

"Burada pole pozisyonunda olmak tabii ki inanılmaz bir şey. Yine de 1. viraja kadar çok uzun bir mesafe var, bu yüzden iyi bir başlangıç yapmam gerekecek. Yine de bence hızlı bir aracımız var ve en önemli şey de bu."

"Bugün buradaki atmosfer harikaydı. Tüm taraftarların tutkusu ve stadyum bölümü inanılmaz. Burada araç kullanmak çok keyifli."

"Yarın Checo'nun da burada (ilk üçte) olacağına eminim, hızlı bir yarış aracımız var. Oldukça eğlenceli ve bol aksiyonlu bir yarış olacak." dedi.

Mercedes pilotlarını arkasında tutup tutamayacağı sorusuna Verstappen, "Yarışın yakın geçeceğini düşünüyorum. Normalde onların da çok iyi bir yarış temposu var."

"Strateji konusunda ne yapabileceğimiz önemli olacak fakat buna bu gece bakacağız." cevabını verdi.