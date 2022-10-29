Verstappen: "Hızlı bir yarış aracımız var"
Red Bull pilotu Max Verstappen, pole pozisyonunu kazanmasının ardından güçlü performansını pazar gününe taşımayı umuyor.
Hollandalı pilot, Mercedes'in damga vurduğu günde harika bir Q3 seansı geçirdi ve pole pozisyonunu kazanmayı başardı.
Zorlu seansın ardından konuşan genç sürücü, sonuçtan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Verstappen, "Sıralama turları iyi geçti."
"Mücadele yakındı fakat 3. antrenman seansından sonra bazı iyi ayar değişiklikleri yaptık ve araçta daha iyi bir ritim yakaladık."
"Burada pole pozisyonunda olmak tabii ki inanılmaz bir şey. Yine de 1. viraja kadar çok uzun bir mesafe var, bu yüzden iyi bir başlangıç yapmam gerekecek. Yine de bence hızlı bir aracımız var ve en önemli şey de bu."
"Bugün buradaki atmosfer harikaydı. Tüm taraftarların tutkusu ve stadyum bölümü inanılmaz. Burada araç kullanmak çok keyifli."
"Yarın Checo'nun da burada (ilk üçte) olacağına eminim, hızlı bir yarış aracımız var. Oldukça eğlenceli ve bol aksiyonlu bir yarış olacak." dedi.
Mercedes pilotlarını arkasında tutup tutamayacağı sorusuna Verstappen, "Yarışın yakın geçeceğini düşünüyorum. Normalde onların da çok iyi bir yarış temposu var."
"Strateji konusunda ne yapabileceğimiz önemli olacak fakat buna bu gece bakacağız." cevabını verdi.
Meksika GP: Verstappen pole'de, Mercedes 2-3!
Russell: "Son turum berbattı, kendime çok kızgınım"
Son Haberler
Ferrari, iki tane 499P hiper aracıyla testler gerçekleştiriyormuş
Ferrari, gelişim programı kapsamında gerçekleştirdiği testlerde iki ader 499P şasisi kullandığını ve bu şasilerden birinin dayanıklılık, diğerinin ise performansa odaklandığını açıkladı.
Wolff, "Yarış yeniden başlasaydı belki de farklı bir lastik seçerdik"
Mercedes takım patronu Toto Wolff, Lewis Hamilton'ın rekabetten kopmasına sebep olan stratejilerini savunmakla birlikte "yarışa yeniden başlayabilseler farklı bir seçim yapabileceğini" de ekliyor.
Leclerc: "Sezonun en kötü yarışlarından birini geçirdik"
Charles Leclerc, Meksika Grand Prix'sinde takım arkadaşı Carlos Sainz ile beraber umduğu performansı bulamaması sebebiyle sezonun en kötü yarışlarından birini geçirdiğini söyledi.
Perez: "İlk turda Russell'ı geçmek yarışın kilit noktasıydı"
Sergio Perez, Meksika'da aldığı üçüncülükten memnun olmakla beraber Lewis Hamilton'ı geçemedikleri için hayal kırıklığına uğradığını gizlemiyor.