Verstappen: "Hızlı bir aracım varsa üçüncü şampiyonluğumu alabilirim"

2022 yılında yeni kurallara geçilmesinin ardından Red Bull en komple aracı üretmeyi başarırken, Max Verstappen neredeyse kusursuz bir performans sergiledi.

Verstappen, Red Bull'un 17 galibiyet aldığı yılda 15 zafer elde edip arka arkaya ikinci şampiyonluğuna ulaşmayı başardı.

Sezonu en yakın rakibi Charles Leclerc'in 146 puan önünde kapatan Verstappen, 2023'te de yine şampiyonluğun en büyük favorilerinden birisi olacak.

Fakat bu kez işi daha zor olabilir çünkü hatalarından dersler çıkarmış güçlü bir Ferrari ve Mercedes bekleniyor.

Sir Lewis Hamilton, Mercedes AMG, 2nd position, and Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, congratulate each other in Parc Ferme

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images