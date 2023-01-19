Verstappen: "Hızlı bir aracım varsa üçüncü şampiyonluğumu alabilirim"

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2022 yılında yeni kurallara geçilmesinin ardından Red Bull en komple aracı üretmeyi başarırken, Max Verstappen neredeyse kusursuz bir performans sergiledi.

Verstappen, Red Bull'un 17 galibiyet aldığı yılda 15 zafer elde edip arka arkaya ikinci şampiyonluğuna ulaşmayı başardı.

Sezonu en yakın rakibi Charles Leclerc'in 146 puan önünde kapatan Verstappen, 2023'te de yine şampiyonluğun en büyük favorilerinden birisi olacak.

Fakat bu kez işi daha zor olabilir çünkü hatalarından dersler çıkarmış güçlü bir Ferrari ve Mercedes bekleniyor.

Sir Lewis Hamilton, Mercedes AMG, 2nd position, and Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, congratulate each other in Parc Ferme Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Verstappen, Red Bull'un bu yıl da yenilmesi gereken takım olabileceği konusunda iyimser ancak yeni kuralların ikinci yılında, ana rakiplerinin aradaki farkı kapatacağını tahmin ediyor.

Channel 4'a verdiği demeçte Verstappen, 2022'deki çarpıcı formunu 2023'te de sürdürüp sürdüremeyeceği sorusuna şu yanıtı verdi: "Bence bunu yapmak zor olacak ama yine çok rekabetçi olabileceğimizi düşünüyorum."

"Öbür yandan diğer takımların bizi biraz yakalayacağı görüşündeyim."

Baskın oldukları dönemin sonuna gelmelerine psikolojik olarak hazır olup olmadığı sorusuna Verstappen, "Dürüst olmak gerekirse, bu konu hakkında çok fazla düşünmüyorum."

"Hızlı bir aracım varsa bunu yapabileceğimi (yeniden şampiyon olabileceğimi) biliyorum ama bazen o araca sahip olamıyorsunuz."

"Bu tarz bir zamanın geleceğini de biliyorum ama umarım çok yakında olmaz." yanıtını verdi.