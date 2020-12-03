Verstappen: "Hız olarak Mercedes'in gerisindeyiz ve fırsatlarımızı değerlendirmeliyiz"

Red Bull, Bahreyn GP'de 2018'den bu yana ilk kez çifte podyum almayı başardı. Ancak bu, Valtteri Bottas'ın geriye düşmesi ve Sergio Perez'in motor patlatmasıyla mümkün oldu.

Sakhir GP öncesinde konuşan Verstappen şöyle dedi: "Evet, takımın son çifte podyumunun üzerinden uzun zaman geçti."

"Takımdaki herkes için mükemmel bir başarı. Son çifte podyumumuzun üzerinden bu kadar çok zaman geçmesine şaşırdım... Bu, hızlı bir aracımız olduğu 2018'den beri olmamıştı."

"Takım bu tür sonuçlar almak için çabalıyor, ancak şu anki hızımız Mercedes'e kıyasla daha kötü. Ama hata yaptıklarında, bunu kullanmalıyız. Alex ve benim Bahreyn'de yaptığımız tam olarak buydu, şansımızı en iyi şekilde değerlendirdik."

Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position, arrives on the podium Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Alex Albon, Red Bull Racing, 3rd position, on the podium Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Planladığımız gibi gitmeyen son iki yarıştan sonra podyuma çıktığım için mutluyum. Şimdi sezonu mümkün olan en yüksek sonuçlarla bitirmeye çalışmalıyız."

"Sakhir pistinde, turu tamamlamanın yaklaşık 54 saniye süreceği göz önüne alındığında, temiz bir tur atmak zor olacak. Herkes piste çıkarsa, araçlar arasındaki mesafe 150 metreden fazla olmayacak!

"Mavi bayraklar ile ilginç bir yarış olacak, ama çok yoğun geçecek."

Verstappen şu anda şampiyona ikinciliği için savaşıyor ve Valtteri Bottas ilse arasında 12 puan var.