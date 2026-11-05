Formula 1 Sao Paulo GP

Verstappen: "Hiçbir zaman altıncı ya da yedinci olmayı kabul etmedim"

Max Verstappen, Red Bull'un ve özellikle kendisinin sezon boyunca gelişim göstererek şampiyonada ikinci sıraya yükselmesinin arkasındaki sebebi anlattı.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 5 Kas 2026 18:20

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images

Geçtiğimiz Meksika Grand Prix'sinde Mercedes pilotu Kimi Antonelli 2026 F1 Dünya Şampiyonluğu'nu ilan ederken, yarışın galibi Max Verstappen ise şampiyonada ikinci sıraya yükseldi.

Takımın sezon içerisindeki gelişimini değerlendiren Verstappen, başlangıçta yaşadıkları sorunların ardından hem araç hem de güç ünitesi konusunda önemli ilerleme kaydettiklerini söyledi.

Hollandalı pilot, "Açıkçası şampiyonada ikinci sırada olmak benim için büyük bir sürpriz."

"Sezonun başında takım olarak pek çok zorluk yaşadık: Araç istediğimiz seviyede değildi ve muhtemelen güç ünitesi hakkında da hâlâ öğrenmemiz gereken çok şey vardı. Ancak sezon boyunca gerçekten çok şey öğrendik. Özellikle son dönemde araç çok daha rekabetçi hâle geldi."

"Benim açımdan mesele hiçbir zaman pes etmemek ve altıncı ya da yedinci sırayı kabullenmemek. O pozisyonlarda olduğumda veya orta grupta mücadele ettiğimde bile içinde bulunduğum koşullardan alabileceğimin en iyisini almaya çalışıyordum."

"Elbette araç daha iyisini yapabilecek durumda olmadığında bazen altıncı oluyorsunuz. Ancak araç daha iyi bir çalışma aralığına girdiğinde ön sıralarda mücadele edebiliyor ve sonunda yarışlar kazanabiliyorsunuz."

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"Bence bu durum takımın hiçbir zaman pes etmediğini gösteriyor. Gelişim bulmak ve yaşadığımız zorlukları anlamak için gerçekten çok çalıştılar. Sezon içerisinde böylesine büyük bir gelişim göstermiş olmamızdan dolayı mutluyum." ifadelerini kullandı.

Verstappen'e ayrıca son yarışlarda gündeme gelen telsiz sorunları ve vites geçişleriyle ilgili şikâyetleri soruldu.

Meksika Grand Prix'sinde telsiz iletişiminin daha iyi olduğunu belirten Hollandalı pilot, takımın hâlâ bazı küçük ayarlamalar üzerinde çalıştığını söyledi. Vites geçişleriyle ilgili geri bildirimlerinin ise daha fazla performans bulma arayışının bir parçası olduğunu vurguladı.

Verstappen, "Telsiz Meksika'da bence çok daha iyiydi. Bazı şeyleri deniyoruz ve muhtemelen hâlâ doğru ayarlamamız gereken birkaç küçük detay var. Ancak takım beni gayet iyi duyuyordu. Bence telsizi bu şekilde tutmaya çalışmalıyız!"

"Vites geçişleriyle ilgili duyduğunuz şikâyetlerime gelince, bunun nedeni hiçbir zaman tatmin olmamam. Bazı şeylerin her zaman daha iyi olabileceğini düşünüyorum ve sürekli ince ayar yapmaya ya da gelişim alanları bulmaya çalışıyorum."

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images

"Bunu şikayet etmek olarak değerlendiriyorsanız, aslında amacım takımın her zaman detaylara odaklanmasını ve daha fazla tur zamanı bulmaya çalışmasını sağlamak. Çünkü araçta hâlâ kazanabileceğimiz tur zamanı olduğunu biliyorum." dedi.

Bu hafta sonu F1 rotasını Brezilya'ya çevirmişken, burada daha önce üç kez zafere ulaşan Verstappen; Brezilya'ya dönmekten her zaman keyif aldığını belirterek pistin yarış kalitesine dikkat çekti.

Verstappen, "Burası yarışmak için harika bir pist. Zaman zaman çılgın yarışlara sahne oldu. Ben de burada hem önlerden başlayarak hem de yağmurlu yarışlarda gerilerden gelerek kazandım. Bu hafta sonu da yine yağmur ihtimali var gibi görünüyor. Dolayısıyla heyecan verici bir hafta sonu bizi bekliyor."

"Bence bunun nedeni virajların karakteri. Bazı noktalarda oldukça eğimli virajlar bulunuyor. Farklı çizgiler kullanabiliyorsunuz. Ayrıca virajlar arasındaki geçişlerde farklı çizgiler tercih ederek bir sonraki viraj için avantaj elde etme fırsatı yakalayabiliyorsunuz."

"Lastik aşınması da genellikle oldukça yüksek. Bana kalırsa yüksek lastik aşınması daha iyi yarışların ortaya çıkmasını sağlıyor. Elbette hava koşulları da devreye girdiğinde seyir zevki yüksek yarışlar ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.

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- Motorsport.com Ekibi

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