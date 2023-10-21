Verstappen: "Heyecan verici bir Sprint olacak"

Cuma günü gerçekleştirilen ana yarış sıralamasında da en hızlı turu atan Verstappen, pist sınırlarını aştığı için zamanı silinince gerilemekten kurtulamamıştı.

Verstappen bugünkü Sprint Shootout'ta pist sınırları içerisinde kalarak en hızlı turu elde ederken arkasında oldukça yakın bir mücadele vardı. Verstappen'in sadece 0.055 sn arkasında ana yarış için pole pozisyonunu kazanan Charles Leclerc yer alırken Lewis Hamilton ve Lando Norris de 0.1 sn içerisinde sıralandılar.

Sprint sıralamalarının ardından konuşan Verstappen, "Oldukça rekabetçiydik. Son turum harika değildi ancak yine de pole pozisyonunu kazandık. Bu, aracın oldukça iyi çalıştığını gösteriyor."

"Heyecan verici bir öğleden sonra olacak. Birbirlerine çok yakın olan çok farklı araçlar olduğunu görebilirsiniz, bu açıdan Sprint yarışında ne olacağını bilmiyorum."

"Şu an için biraz soru işareti var. Genel olarak, normalde yarışlarda oldukça iyi oluyoruz. Ancak bu pist her zaman oldukça zorlayıcı oluyor."

"Burada lastik yönetimi her zaman kilit nokta oluyor. Aşınma seviyesi, yüksek hızlı virajlar nedeniyle oldukça fazla. Diğer taraftan yavaş virajlarda çekişin iyi olması gerekiyor. Zor olacak." dedi.