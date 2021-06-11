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Verstappen: "Herkesi yenebileceğinize inanmıyorsanız bırakmalısınız"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull pilotu Max Verstappen, herkesi yenebileceğine inandığını ve eğer bu hisse sahip olmasaydı zaten yarışmayacağını dile getirdi.

Verstappen: "Herkesi yenebileceğinize inanmıyorsanız bırakmalısınız"

Max Verstappen, kariyeri boyunca kazandığı 12 galibiyetle beraber tarihin en çok yarış kazanan 30 pilotundan birisi haline geldi ve ayrıca topladığı 47 podyumla tüm zamanların en çok podyuma çıkan 18. ismi konumunda yer alıyor.

Hollandalı pilot, Red Bull'a katıldığı 2016 yılından bu yana giderek daha iyi bir performans göstermeye başladı ve geçmişte yaptığı çoğu hatadan kurtulmuşa benziyor.

Bu yıl kariyerinde ilk kez şampiyona liderliğine yükselen Verstappen, bir Formula 1 pilotunun herkesi yenebileceğine inanmasının çok önemli olduğunu söyledi.

BBC Radio 1 Newsbeat ile olan özel röportajında Verstappen, "Bir sürücü olarak her zaman en iyisi olduğunuza inanmalısınız."

"Herhangi birini yenebileceğinize inanmalısınız. Eğer bunun mümkün olmadığına gerçekten inanıyorsanız, o zaman yarışmamak en isidir."

"Çünkü tam tersi durumda işler sizin için iyi yürümez." ifadelerini kullandı.

Lewis Hamilton'la yapılan kıyaslamalara dahil olmak istemeyen genç pilot, "Birbirimizle limitlerde yarışıyoruz. Herkesin görmek istediği şey bu." dedi.

Verstappen, yarıştan sonra Hamilton'la bir bira içip içmeyeceği sorulduğunda ise gülümseyerek, "Biliyorsunuz, biz iki farklı kuşaktan geliyoruz. Fakat elbette pist dışında çok iyi anlaşıyoruz." cevabını verdi.

Verstappen öte yandan takım arkadaşı Sergio Perez'den de övgüyle bahsetti.

"Checo'yu podyumun en tepesinde gördüğüm için mutluyum. Azerbaycan'daki yarışta takımın yapmasını istediği her şeyi yaptı.''

''Harika başladı, sonrasında ikimiz de Hamilton'ı geçtik. Tüm yarış Lewis'e karşı savunma yapmak zorunda kaldı ve bu yüzden ben yarış dışı kaldıktan sonra kazanmasına sevindim.''

''O, harika biri ve harika bir takım arkadaşı. Bu yüzden Red Bull'la ilk yarışın kazandığını ve podyumdaki gülümsüyor oluşunu görmek güzeldi."

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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