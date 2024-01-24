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Verstappen: "Her zaman zirvede olmayacağım"

Max Verstappen, rekor kırdığı 2023 sezonunun ardından spordaki hâkimiyetinin sonsuza kadar devam edemeyeceğini kabul etti.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
Yayın tarihi
Race winner Max Verstappen, Red Bull Racing

Verstappen, 2023'teki 22 yarışın 19'unu kazanarak üçüncü Dünya Şampiyonluğu'nu oldukça kolay bir şekilde elde etti.

2024'te de Red Bull'un baskın olacağı düşünülse bile Hollandalı pilot, her hâkimiyet döneminin bir bitiş noktası olduğunu kabul ediyor.

The Times'a konuşan Verstappen, "Her zaman böyle olamayacağını biliyorum."

"Geçirdiğimiz sezon, istatistikler ve rekorlar açısından muhtemelen F1'deki en iyi tek sezon performansı oldu."

"Bu yüzden bundan daha iyisini yapmaya çalışmanın çok zor olacağını biliyorum. Sanırım şu andan itibaren beklentilerimi yönetmem gerekiyor. Bu kendinize sürekli söylemeniz gereken bir şey." dedi.

Verstappen'in bu sözleri, bir diğer Red Bull Dünya Şampiyonu Sebastian Vettel tarafından yapılan bir açıklamaya oldukça benziyor.

Dört kez Dünya Şampiyonu Vettel, Red Bull ile sondan bir önceki zaferi olan 2013 ABD Grand Prix'sindeki zaferinin ardından, "Nutkum tutuldu... Bu günleri unutmamalıyız." 

"Sonsuza kadar süreceğinin garantisi yok, bu yüzden sürdüğü sürece tadını çıkarın. Sizi seviyorum çocuklar." şeklinde konuşmuştu. 

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