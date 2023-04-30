Verstappen: "Her zaman mükemmel olamazsınız"

Hollandalı pilot, ikinci başladığı Bakü yarışında, Charles Leclerc'i geçmiş ve liderliği almayı başarmıştı.

Fakat tam pite girdiği esnada güvenlik aracı çıktı ve takım arkadaşı Sergio Perez' ile Charles Leclerc'in ardına düştü.

Leclerc'i geçen ve Meksikalı pilotu zorlayan Verstappen, sonunda ikinci sırada finiş gördü.

Yarışın ardından konuşan Verstappen, "Güvenlik aracı nedeniyle maalesef biraz şanssızdık."

"Periyot sonrasında tekrar zorlamak zorunda kaldım, DRS'ye girmek adına -Perez'e- yakın kalmaya çalıştım."

"Fakat lastikler biraz aşırı ısınıyordu."

"Tabii ki -Perez'i- takip etmeye çalışıyordum ama tutarlı şekilde iyi bir denge yakalamakta gerçekten çok zorlandım."

"Bu yüzden ayarlarda biraz oynamaya çalıştım. Sanırım bu problemi çözdükten sonra, son 10 tur yine oldukça iyiydi fakat ara açılmıştı."

"Bence yarış boyunca pek çok şey öğrendik. Ayrıca takım olarak iyi bir sonuç da elde ettik." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, in the pit lane Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Bu sonuçla Perez, şampiyonada Verstappen ile arayı biraz daha kapattı.

Şampiyonluk mücadelesinde gergin olup olmadığı sorusuna Verstappen, "Bilmiyorum. Bunun çok uzun bir sezon olduğunu biliyoruz."

"Az önce de dediğim gibi bugün birçok şey öğrendim."

"Bakü, bir sonraki yarış Miami'den oldukça farklı bir pist ve Miami de gideceğimiz diğer pistlerden çok farklı olacak."

"Fakat öğrenmeye devam ediyoruz. Bu sporda her zaman mükemmel olamazsınız. Bence her zaman -bir şeyler- öğrenebileceğiniz günler vardır."

Duvara teması sorulduğunda Verstappen, "Sanırım birkaç kez duvara sürttük. Çok zorluyorduk fakat bu da cadde pistinin bir parçası." dedi.