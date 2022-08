Verstappen: "Her yarış Macaristan'daki gibi gitmeyecek"

Haberi dinle

Hollandalı motor sorunuyla gerilerden başladığı Macaristan GP'yi, Ferrari'nin hatalarından da faydalanarak kazanmıştı.

Artık 80 puan gibi ciddi bir farkla ilk sırada yer alıyor fakat her yarışın Macaristan gibi kendi lehine gelişmeyeceğinin farkında.

Verstappen, "Bence bu zaferi almayı kimse beklemiyordu. Yarıştan önce takım içerisinde birbirimize sakin olmanın önemli olduğunu söylemiştik. Her şeyi doğru yaptık ve doğru stratejik kararlar aldık."

"Başlangıçta olaya karışmamak adına çok dikkatli davrandım. Sonra birkaç geçiş yaptım ve zamanla lastikleri değiştirdik, doğru lastikleri seçtik."

"Doğru tutuşu yakalamak bizim için önemliydi ve yavaş yavaş ilerleme kaydetmeye başladım."

"Son pit stop mükemmel şekilde geçti. Her şey tam olarak hesapladığımız gibi çalıştı. Charles'ın sert lastiklerle sorun yaşadığını gördüm, doğru anı bekledim ve atak yaptım."

"Sonra spin attım ve pozisyonumu kaybettim, biraz şanssız bir andı ama tekrar Charles'ı yakaladım ve öne geçip, fark kontrol altında tuttum."

"Sonlara doğru yağmur başladı, risk almadım ve sakince bitiş çizgisine ulaştım."

"Kazanabileceğimi sadece pit stoptan sonra anladım çünkü Charles hiçbir şekilde lastikleri ısıtamıyordu ve o an 'tamam, onu geçebilirim' dedim."

"Bu hafta sonu rekabetçiydik ancak Ferrari son bölümde yanlış lastikleri seçti ve Charles bundan ötürü tekrar pit stop yapmak zorunda kaldı. Bunun öncesinde çok hızlılardı."

"Başlangıçta yumuşak lastiği takarak doğru olanı yaptık. Bu daha iyi yol tutuş sağlıyor, durumu daha iyi kontrol etmenize olanak tanıyor. Her bölüm için en uygun lastiğin ne olduğunu seçmek, yarışın her anında çok önemliydi. Her şey küçük şeylere bağlı."

"Araç üzerinde çalışmaya devam ediyoruz, daha iyi performans gösterebilmek adına geliştirmemiz gereken şeyler var."

"Yaz arasının ardından tamamen farklı özelliklere sahip farklı pistlere gideceğiz. Oralarda işlerin nasıl gelişeceğini görmek ilginç olacak."

"Şu anda 80 puanlık bir avantajım var ve bunun çok büyük olduğunu biliyorum. Fakat her şey Macaristan'daki gibi gitmeyecek. Bu yarışta bile debriyajda ve viteslerde sorun yaşadık. Aracı geliştirmeye devam etmemiz gerekiyor."

Vettel ve Schumacher'in bir sezonda en çok yarış kazanan pilot olma rekorunu kırıp kıramayacağı sorusuna Verstappen, "Bilmiyorum. Elbette mümkün olduğunca çok yarış kazanmaya çalışacağız fakat şampiyona liderliğini korumak daha da önemli. Odaklanacağımız şey bu." dedi.