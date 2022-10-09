Verstappen: "Her türlü şartta iyi olabiliriz"

Haberi dinle

Cumartesi günkü sıralama turları kuru zeminde geçmiş ve Max Verstappen pole pozisyonunu kazanmayı başarmıştı.

Pazar günkü yarıştan kısa bir süre önce yağmur etkisini gösterdi ve yarışın yağmur altında geçmesi bekleniyor.

Yarıştan hemen önce konuşan Max Verstappen, şartlar ne olursa olsun güçlü bir yarış çıkarabileceklerinden emin olduğunu söyledi.

Verstappen, "Yarışa her zaman olduğu gibi bugün de aynı şekilde yaklaşıyorum."

"Start için sabırsızlanıyorum - havanın nasıl olacağını göreceğiz ama her halükarda elimizde hızlı bir araç var."

"2019'dan bu yana ilk kez Japonya'ya dönmek harika."

"O zamandan bu yana çok şey oldu - Honda ile çalışmayı ve taraftarlarımızı görmeyi seviyorum. İyi bir yarışla onları memnun edebilmemizi umuyorum." dedi.

Carlos Sainz da yarıştan hemen önce röportaj verdi ve yarışın yağmur altında geçmesini umduğunu belirtti.

İspanyol pilot, "Bugün çoğu şey hava durumuna bağlı olacak. Bu hafta sonu hızlıyız, bu yüzden zorlamaya niyetliyiz."

"Eğer kuru zeminde geçerse Red Bull'un avantajlı olmasını bekliyoruz ancak yağmur yağarsa her türlü senaryo mümkün. Islak pistte kazanma şansımız daha yüksek." dedi.