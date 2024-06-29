Verstappen: "Her tur çok iyiydi ve pistte olmak çok keyifliydi"

Red Bull pilotu, ikinci sıradaki Lando Norris'ten 0.4 saniye hızlı bir tur atarak pole pozisyonunu elde etti.

Verstappen, cumartesi gününün ardından oldukça mutlu olduğunu ve pazar günkü yarışta Norris ile mücadele etmeyi umduğunu açıkladı.

Hollandalı, "Sıralama gerçekten çok iyi geçti."

"Bu sabah öğrendiğimiz şeylerden sonra aracı biraz ayarlamaya çalıştık ve bence işe yaradı."

"Elbette pist düne göre biraz daha sıcaktı, bu da sürüşü zorlaştırdı ama araç bugün çok daha iyi hissettirdi. Virajlarda aracı biraz daha zorlayabildim, her tur çok iyiydi ve piste olmak çok keyifliydi."

"Uzun zamandır bir Grand Prix için pole pozisyonunda yer almamıştık, bu yüzden bu harika bir duygu. Ekip aracı daha rekabetçi hale getirmek için gerçekten çok çalışıyor ve bugünkü performansımız da bu çalışmaların bir göstergesi."

"Umarım bunu yarınki yarışta da gösterebiliriz ve umarım [Norris ile] sıkı bir mücadelede oluruz." dedi.