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Formula 1 Avusturya GP

Verstappen: "Her tur çok iyiydi ve pistte olmak çok keyifliydi"

Avusturya GP'sine pole pozisyonundan başlayacak olan Max Verstappen, sıralama turlarından oldukça keyif aldığını dile getirdi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, 1st position, takes the chequered flag

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, 1st position, takes the chequered flag

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Red Bull pilotu, ikinci sıradaki Lando Norris'ten 0.4 saniye hızlı bir tur atarak pole pozisyonunu elde etti.

Verstappen, cumartesi gününün ardından oldukça mutlu olduğunu ve pazar günkü yarışta Norris ile mücadele etmeyi umduğunu açıkladı.

Hollandalı, "Sıralama gerçekten çok iyi geçti."

"Bu sabah öğrendiğimiz şeylerden sonra aracı biraz ayarlamaya çalıştık ve bence işe yaradı." 

"Elbette pist düne göre biraz daha sıcaktı, bu da sürüşü zorlaştırdı ama araç bugün çok daha iyi hissettirdi. Virajlarda aracı biraz daha zorlayabildim, her tur çok iyiydi ve piste olmak çok keyifliydi."

"Uzun zamandır bir Grand Prix için pole pozisyonunda yer almamıştık, bu yüzden bu harika bir duygu. Ekip aracı daha rekabetçi hale getirmek için gerçekten çok çalışıyor ve bugünkü performansımız da bu çalışmaların bir göstergesi."

"Umarım bunu yarınki yarışta da gösterebiliriz ve umarım [Norris ile] sıkı bir mücadelede oluruz." dedi.

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Önceki haber Avusturya GP Sıralama: Verstappen pole'de, Norris ikinci sırada!

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Zeynep Taş
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Zeynep Taş
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