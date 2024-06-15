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Formula 1

Verstappen: "Her şeyin eğlenceli hale gelmesi için araçların 100-150 kg hafiflemesi gerekiyor"

Max Verstappen, 2026'da Formula 1 arabalarının ağırlığının 30 kg azaltılması önerisinin "en az 100-150 kg" olması gerektiğini düşünüyor.

Neva Ünsaldı
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, in the Press Conference

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, in the Press Conference

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

FIA, Monako Grand Prix'si öncesinde iki sezon sonrası için belirlenen yeni düzenlemelerin detaylarını açıkladı. Bu düzenlemelerle birlikte arabalar, mevcut araçlara kıyasla biraz daha kısa ve dar olacak.

 

Son yıllarda giderek ağırlaşan araçların, önceki modellere göre sürüş keyfini azaltması nedeniyle sürücüler daha hafif arabalar için mücadele ediyorlardı. Bu doğrultuda ağırlığın 30 kg azaltılması sürücüler için rahatlama olarak görülüyor.

 

Ancak takımlar zaten minimum değerleri sağlamakta zorlanırken ve fazla ağırlık nedeniyle tur zamanında kayıplar yaşanırken, üç kez dünya şampiyonu olan Verstappen, bunun zorluklara yol açabileceğinden endişe duyuyor.

 

Autosport'a konuşan Verstappen, "Mevcut duruma göre bu çok zor olacak ama bakalım," dedi. "Şu an bile bazı takımlar fazla ağır, değil mi? Dolayısıyla, 30 kilo daha azaltmak... tabii ki boyutların biraz değiştiğini biliyorum ama 30 kilonun mükemmel senaryo olacağından emin değilim." dedi.

 

Sürücülerin isteklerini karşılamak ve direksiyon başında daha heyecan verici bir deneyim sunmak için planlanan ağırlık azaltımının yeterli olup olmadığı konusunda Verstappen, "En az 100-150 kg gerekiyor," yanıtını verdi.

 

"Mevcut durumda her şeyin nasıl olduğunu düşündüğümüzde, bu kesinlikle mümkün değil. Ama bu aynı zamanda motorla ilgili, değil mi? Motor ve batarya ile ilgili... çok ağır ve uzun, geniş.”

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, celebrates on track after winning the race

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, celebrates on track after winning the race

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Şu an bu isteklerin gerçekleşmesi mümkün değil ama kesinlikle ihtiyacımız olan şey bu, daha çevik ve muhtemelen biraz daha eğlenceli olması için.”

 

"Güvenlik çok fazla ağırlık ekledi, bu tabii ki iyi ama eminim ki bazı şeyleri biraz daha farklı yapabiliriz. Bu, yazdığınız düzenlemelere bağlı."

 

Yeni arabalarda aktif aerodinamik ve sürücüler için kullanılabilir bir elektrikli geçiş sistemi olacak, DRS yer almayacak.

 

Yeni geçiş sistemi hakkında Verstappen, "Ne kadar etkili olacağını bilmiyorum. Henüz sistemi görmedim." dedi.

 

Şaka yaparak, "Belki de -Mario Kart oyunundaki gibi- biraz muz ve kırmızı kabuk gerekecek." dedi.

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