Verstappen: "Her şeyin eğlenceli hale gelmesi için araçların 100-150 kg hafiflemesi gerekiyor"

FIA, Monako Grand Prix'si öncesinde iki sezon sonrası için belirlenen yeni düzenlemelerin detaylarını açıkladı. Bu düzenlemelerle birlikte arabalar, mevcut araçlara kıyasla biraz daha kısa ve dar olacak.

Son yıllarda giderek ağırlaşan araçların, önceki modellere göre sürüş keyfini azaltması nedeniyle sürücüler daha hafif arabalar için mücadele ediyorlardı. Bu doğrultuda ağırlığın 30 kg azaltılması sürücüler için rahatlama olarak görülüyor.

Ancak takımlar zaten minimum değerleri sağlamakta zorlanırken ve fazla ağırlık nedeniyle tur zamanında kayıplar yaşanırken, üç kez dünya şampiyonu olan Verstappen, bunun zorluklara yol açabileceğinden endişe duyuyor.

Autosport'a konuşan Verstappen, "Mevcut duruma göre bu çok zor olacak ama bakalım," dedi. "Şu an bile bazı takımlar fazla ağır, değil mi? Dolayısıyla, 30 kilo daha azaltmak... tabii ki boyutların biraz değiştiğini biliyorum ama 30 kilonun mükemmel senaryo olacağından emin değilim." dedi.

Sürücülerin isteklerini karşılamak ve direksiyon başında daha heyecan verici bir deneyim sunmak için planlanan ağırlık azaltımının yeterli olup olmadığı konusunda Verstappen, "En az 100-150 kg gerekiyor," yanıtını verdi.

"Mevcut durumda her şeyin nasıl olduğunu düşündüğümüzde, bu kesinlikle mümkün değil. Ama bu aynı zamanda motorla ilgili, değil mi? Motor ve batarya ile ilgili... çok ağır ve uzun, geniş.”