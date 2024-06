Verstappen: "Her şeyin eğlenceli hale gelmesi için araçların 100-150 kg hafiflemesi gerekiyor"

"Mevcut durumda her şeyin nasıl olduğunu düşündüğümüzde, bu kesinlikle mümkün değil. Ama bu aynı zamanda motorla ilgili, değil mi? Motor ve batarya ile ilgili... çok ağır ve uzun, geniş.”

Autosport'a konuşan Verstappen, "Mevcut duruma göre bu çok zor olacak ama bakalım," dedi. "Şu an bile bazı takımlar fazla ağır, değil mi? Dolayısıyla, 30 kilo daha azaltmak... tabii ki boyutların biraz değiştiğini biliyorum ama 30 kilonun mükemmel senaryo olacağından emin değilim." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, celebrates on track after winning the race

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images