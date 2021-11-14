Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Brezilya'da günün pilotu Hamilton oldu Sonraki / Hamilton: "Brezilya GP zaferi, ilk zaferimmiş gibi hissettiriyor"
Formula 1 / Brezilya GP Haberler

Verstappen: "Bugün her şeyimizi verdik"

Ekleyen:

Red Bull pilotu Max Verstappen, Brezilya Grand Prix'sinde, Hamilton'a karşı mücadelesinde her şeylerini verdiklerini ve çok eğlendiğini söyledi.

Verstappen: "Bugün her şeyimizi verdik"

2021 Formula 1 sezonunun 19. yarışı olan Brezilya Grand Prix'sini, Mercedes pilotu Lewis Hamilton kazandı.

Max Verstappen, yarışa çok iyi başladı ve startta Bottas'ı geçerek liderliği aldı. Ancak daha sonra, yarışa 10. sıradan başlayan Hamilton hızla yukarı çıktı ve Verstappen'in arkasına geldi.

İngiliz pilot, Verstappen'in savunmasına rağmen, bitime 13 tur kala 4. viraj öncesinde Verstappen'e atak yaptı ve Hollandalı pilotu geride bırakarak yarışın liderliğini ele geçirdi.

Yarıştan sonra konuşan Verstappen, "Bugün yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Bence iyi bir mücadeleydi."

"Tabii ki de en sonunda biraz hız kaybettim ama bugün her şeyimizi verdik ve çok eğlenceliydi." dedi.

Hamilton, bitime üç yarış kala Verstappen'le arasındaki puan farkını 14'e indirmiş oldu.

Verstappen, şampiyona hakkında, "Hala iyi bir puan farkıyla lideriz. Yani bugün, bizim için zorlu bir hafta sonunda, biraz hasar azaltmış olduk."

"Önümüzdeki yarışlarda toparlanacağımıza eminim." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Brezilya'da günün pilotu Hamilton oldu
Önceki haber

Brezilya'da günün pilotu Hamilton oldu
Sonraki haber

Hamilton: "Brezilya GP zaferi, ilk zaferimmiş gibi hissettiriyor"

Hamilton: "Brezilya GP zaferi, ilk zaferimmiş gibi hissettiriyor"
Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Aybike Simay Erden
Norris, sprint hafta sonları için tek turluk sıralama seansı öneriyor Brezilya GP
Formula 1

Norris, sprint hafta sonları için tek turluk sıralama seansı öneriyor

Mazepin, "zorlu bir dönemden geçmesi nedeniyle" ağlamış Brezilya GP
Formula 1

Mazepin, "zorlu bir dönemden geçmesi nedeniyle" ağlamış

Ricciardo: "Yanlış çizgiyi seçtim" Brezilya GP
Formula 1

Ricciardo: "Yanlış çizgiyi seçtim"

Son Haberler

Horner: "Max'in dördüncü virajdaki savunması adildi"
Formula 1 Formula 1

Horner: "Max'in dördüncü virajdaki savunması adildi"

Perez: "Mercedes'in düzlük hızı, bu gezegenden değil"
Formula 1 Formula 1

Perez: "Mercedes'in düzlük hızı, bu gezegenden değil"

Wolff: "Max'ın aracında oynamalar yapılırken, biz diskalifiye edildik"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Max'ın aracında oynamalar yapılırken, biz diskalifiye edildik"

Mercedes yine DAS benzeri bir sistem mi kullanıyor?
Formula 1 Formula 1

Mercedes yine DAS benzeri bir sistem mi kullanıyor?

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.