Verstappen: "Bugün her şeyimizi verdik"

2021 Formula 1 sezonunun 19. yarışı olan Brezilya Grand Prix'sini, Mercedes pilotu Lewis Hamilton kazandı.

Max Verstappen, yarışa çok iyi başladı ve startta Bottas'ı geçerek liderliği aldı. Ancak daha sonra, yarışa 10. sıradan başlayan Hamilton hızla yukarı çıktı ve Verstappen'in arkasına geldi.

İngiliz pilot, Verstappen'in savunmasına rağmen, bitime 13 tur kala 4. viraj öncesinde Verstappen'e atak yaptı ve Hollandalı pilotu geride bırakarak yarışın liderliğini ele geçirdi.

Yarıştan sonra konuşan Verstappen, "Bugün yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Bence iyi bir mücadeleydi."

"Tabii ki de en sonunda biraz hız kaybettim ama bugün her şeyimizi verdik ve çok eğlenceliydi." dedi.

Hamilton, bitime üç yarış kala Verstappen'le arasındaki puan farkını 14'e indirmiş oldu.

Verstappen, şampiyona hakkında, "Hala iyi bir puan farkıyla lideriz. Yani bugün, bizim için zorlu bir hafta sonunda, biraz hasar azaltmış olduk."

"Önümüzdeki yarışlarda toparlanacağımıza eminim." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images