Verstappen: "Her şeyimi ortaya koymadığım bir hafta sonu geçiremem"

Hollandalı pilot, 2023 sezonunda üst üste üçüncü pilotlar şampiyonluğunu elde etti. 22 yarışta etkileyici bir şekilde 19 zafer kazanarak mutlak bir hakimiyet sergiledi.

Red Bull, Verstappen ve Sergio Perez ile pilotlar şampiyonasında ilk kez iki sırayı elde ederek takımlar şampiyonluğunu kazandı. Verstappen ve Perez ikilisi, Carlos Sainz ve Ferrari'nin Singapur'da kazandığı yarış hariç tüm yarışlardan zaferle ayrıldılar.

Bu yıl ortaya koyduğu üstünlüğe rağmen, Verstappen vites düşürmek istemiyor ve sınırları zorlamadan bir hafta sonuna yaklaşmaktan zevk almayacağını vurguluyor.

Verstappen, "Ben böyle büyüdüm. Bir hafta sonuna elimden gelenin en iyisini yapmadan geçiremem. Böyle yaparsam kendime kızarım ve etrafımdaki insanların da bana kızacağını biliyorum."

"Şampiyonluğu kazandıktan sonra da düşünce yapım değişmedi. Yarış hafta sonlarına başlıyorum ve her zaman yapabileceğimin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Kazanmak harika bir şey. Kazanma fırsatım varken neden kazanmak istemeyeyim ki?"

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

"Kazanmak için bir fırsat olduğunu gördüğümde, her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım ve aynı zamanda takım için de. Bu kadar iyi bir aracınız olduğunda, belirli rekorları kırmaya çalışmak ve iyi işler yapmak istersiniz." dedi.

Verstappen ayrıca yıllar içindeki kişisel gelişimini ve etkileyici performanslarını tetikleyen belirli faktörler hakkında da konuştu.

Verstappen, "Kendi açımdan, her yıl daha iyisini yapmaya çalışıyorum. Ama bu daha çok F1'deki genel deneyimle ve hafta sonunu biraz daha fazla bir araya getirmeye çalışmakla ilgili. Bazı hafta sonları bu diğerlerinden daha iyi sonuç veriyor."

"Bunun yanı sıra, çok fazla hata yapmamaya çalıştım, bütçe limiti ve diğer şeylerle araca çok fazla hasar vermemeye çalıştım. Bu tür şeyler oldukça işe yaradı." dedi.