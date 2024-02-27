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Verstappen: "Her şeyi doğru yaptığımızdan emin olmalıyız"

Red Bull pilotu Max Verstappen, başarılı bir hafta sonu geçirmelerini ümit ediyor.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Sam Bloxham / Motorsport Images

Red Bull Racing yeni sezona favori olarak giriyor ancak sürücüler temkinli kalmaya devam ediyor gibi görünüyor.

Max Verstappen'e göre her şeyi doğru yapmaları çok önemli olacak.

Verstappen, "Yeni sezonun başlıyor olmasından dolayı mutluyum."

"Önümüzdeki hafta sonunu sabırsızlıkla bekliyorum. Test günlerinde iyi çalıştık ve aracımız hakkında çok şey öğrendik."

"Elbette kendimizi kaptırmamalı ve her şeyi doğru yaptığımızdan emin olmalıyız. Bu sayede iyi bir ilk yarış geçirebiliriz."

"Testlerde tüm takımlar çok fazla tur attı."

"Umarım bu hafta ayarlarla ilgili çok fazla sürprizle karşılaşmayız." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Erik Junius

Sergio Perez de oldukça heyecanlı.

"Yeni sezonun ilk yarışı için heyecanlıyım. Testler iyi geçti, yapabileceğimiz her şeyi yaptık ve araç çok iyi bir izlenim bıraktı."

"Araçtan memnunum ve dayanıklılığın da iyi olduğunu düşünüyoruz."

"Bu ilk hafta sonunun nasıl geçeceğini, sıralama turlarının ve ardından yarışın nasıl olacağını öğrenmek ilginç olacak çünkü birçok takım gerçekten güncellenmiş araçlara sahip."

"Test sonuçlarına bakarak güç dengesini değerlendirmek zor olsa da rakiplerimiz güçlü görünüyor.

"Takım RB20'yi tasarlarken yeni bir yön seçti ve ben de direksiyona geçip aracın rakiplerimiz karşısında nasıl olduğunu anlamak istiyorum."

"Uzun vadeli tahminlerde bulunmuyorum, şimdilik sadece direksiyon başında rahat olmak istiyorum ve her yarışı birer birer ele almayı hedefliyorum."

"Bu yıl takımlar arasında çok yoğun bir rekabet olmasını bekliyorum, bu da eğlenceli olacağı anlamına geliyor!" 

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