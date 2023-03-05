Verstappen: "Her şeyi doğru yaparsak kazanma şansımız yüksek olacak"

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Red Bull pilotları sıralama turlarında ilk çizgiyi ellerine geçirmeyi başardılar ve pazar gününe en önden başlıyorlar.

Fakat arkalarında çok güçlü rakipler var. Bundan ötürü takımın doğru kararlar vermekten başka çaresi yok.

Verstappen, "Sıralama turları iyi geçti fakat bugün elde edeceğimiz sonuçların çok önemli olduğunu biliyoruz."

"Umarım güçlü bir performans sergileriz. Testlerde yarış tempomuz çok iyiydi ama bu yarışta da aynı olacağının garantisini vermiyor."

"Bugün lastiklerin çok fazla aşınması da dahil olmak üzere pek çok şey olabilir. Dolayısıyla her şeyi doğru yapmamız gerekiyor."

"Rakiplere bakmamaya ve kendi hedeflerimize odaklanmaya çalışıyorum. Yarışta mümkün olan en iyi performansı göstermeye çalışacağım, eğer bunu yapabilirsem, kazanma şansımız yüksek olacak." dedi.

Sergio Perez ise, "Takım geçen kış harika bir iş çıkardı. Yeniden ilk çizgide olmak çok güzel fakat önemli olan bugün nerede olduğumuz."

"Ferrari'nin bizimle savaşacağına şüphem yok. Bu yüzden stratejiyle neler yapabileceğimizi göreceğiz."

"Net tempoya bakılırsa daha hızlı olmalıyız ama yarışta her şey olabilir."

"İlk kez bugün tüm takımların yarışta neler yapabileceğini gerçek anlamda göreceğiz." dedi.