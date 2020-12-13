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Formula 1 / Abu Dhabi GP / Son dakika

Verstappen: "Her şeyi doğru bir şekilde yaptık"

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Verstappen: "Her şeyi doğru bir şekilde yaptık"
Ekleyen:
, Editör

Formula 1 2020 sezonunun son yarışı olan Abu Dhabi GP'de galibiyeti alan Red Bull Racing pilotu Max Verstappen, baştan sona her şeyi doğru yaptıkları bir yarış olduğunu söyledi.

Hollandalı pilot, tarihin en genç Grand Slam yapan pilotu olmak üzereyken, Renault sürücüsü Daniel Ricciardo'nun son turda attığı en hızlı tur zamanı ile bu hayalleri suya düşmüş oldu.

Verstappen'in yarış sonrasında yaptığı açıklamalar şu şekildeydi: "Dün ile beraber oldukça eğlenceli bir hafta sonu geçirdim. İyi bir start aldık ve ondan itibaren de, tabii ki de lastikleri korumam gerekti, araç iyi bir dengeye sahipti ve bugün pistte büyük bir keyif aldım."

"Her şeyi doğru bir şekilde yaptık ve bir kere önden start alıp tempoyu kontrol edebildiğinizde hayatınız çok daha kolay oluyor."

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Yarışın orta noktalarında Verstappen, lastiklerinin durumundan şikayetçi oldu ve güvenlik aracı periyodunda taktığı sert lastikler ile sona kadar gidemeyeceğini takıma bildirdi. Buna rağmen Hollandalı pilot, ekstra bir pit stop yapmadan finiş çizgisini ilk sırada geçti.

Buna rağmen Verstappen, son birkaç turda lastiklerle ilgili sıkıntı yaşadığını belirtti: "Son turlarda sorun yaşamama rağmen arkamdakilerin benden daha yavaş olduğunu gördüm bu yüzden biraz daha rahatladım."

"Tabii ki de önümde tur yiyecek olan pilotların yarattığı bir trafik vardı ancak genel olarak takım için güçlü bir yarış ortaya koyduğumuza inanıyorum."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, and Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, and Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Yarışın ardından Mercedes ikilisi Valtteri Bottas ve Lewis Hamilton, aldıkları markalar ve sürücüler şampiyonluğunu kutlamak için start-finiş düzlüğünde donut çizdikleri kutlama yaptılar. Verstappen ise galibiyetinin ardından direkt olarak kapalı parka geri döndü.

Bu kutlamaya katılmamasına rağmen Verstappen, aldığı galibiyetten oldukça memnun olduğunu söyledi.

Hollandalı pilotun açıklamaları şu şekilde: "Kazandığım için çok mutluyum. Sadece podyumun keyfini çıkarmayı istedim ve sonrasında da eve dönüp orada da sonucun keyfini çıkaracağım."

Bu sonucun ardından Verstappen, pilotlar şampiyonasında üçüncü sıradaki yerini korumuş olsa da Hollandalı pilot, 2020 sezonunu 10 podyum ve iki galibiyet ile tamamlamayı başardı.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Abu Dhabi GP
Alt-etkinlik Yarış
Pilotlar Max Verstappen
Takımlar Red Bull Racing
Editör Efe Kahya

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