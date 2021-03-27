Verstappen: "Her şey mükemmel şekilde çalıştı"

Üç antrenman seansının tamamını ilk sırada tamamlayan Max Verstappen, sıralama turlarında yien üstün bir performans sergilemeyi başardı.

Son bölümde Lewis Hamilton ile pole pozisyonu savaşı veren genç pilot, attığı harika son turla pole pozisyonunu kazandı.

Şimdiye kadarki tüm seansları ilk sırada tamamlayan Verstappen, "Elbette harika bir test haftası geçirdik ve açıkçası hiçbir şeyin garantisi olmadığını biliyorduk. Sonrasında yarış hafta sonu için buraya döndük ve şimdiye kadar araç gerçekten iyi çalıştı. Sürmesi gerçekten keyifliydi. Elbette rüzgar seanstan seansa çok değişti ve doğru ayarları bulmak kolay değil. Yine de sıralama turlarında her şey mükemmel şekilde çalıştı. Bu yüzden evet, pole pozisyonundan ötürü mutluyum." dedi.

Verstappen, son zaman turunda neredeyse yarım saniye gelişmeyi başardı.

En çok nerede vakit kazandığı sorusuna, "Üçüncü bölümdeki ilk turum inanılmaz değildi, bu yüzden daha fazlası olduğunu biliyordum. Yine de asla ne kadar olduğunu bilemezsiniz. Sonunda doğru denge vardı ve daha fazla zorlayabildim." cevabını verdi.

Verstappen pazar günü için iyi bir araca sahip olduklarından da emin.

"Uzun sürüşler iyiydi, sanırım genel anlamda hem kısa hem de uzun sürüşlerde iyi çalışan bir aracımız var. Bu yüzden seansı sabırsızlıkla bekliyorum. Bana göre iyi bir araca sahibiz ve umarım temiz bir başlangıç yapıp, iyi bir ilk tur geçirebiliriz."

Son sekiz yarışta altıncı pole pozisyonu aldığının hatırlatılması üzerine Verstappen, "Bu hiçbir şeyin garantisi değil. Zorlamaya devam etmeliyiz. Fakat elbette harika bir başlangıç oldu." dedi.