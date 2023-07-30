Verstappen: "Her şey ilk virajdan sağ çıkmakla ilgiliydi"

Hollandalı pilot, altıncı başladığı yarışta harika bir performansla damalı bayrağı ilk sırada gördü ve galibiyet serisini sekiz yarışa çıkardı.

Yaz arasına giderken puan farkını daha da açan Verstappen, şöyle konuştu: "Altıncı sıradan kazanmak harika."

"Çok iyi bir aracımız olduğunu biliyordum. Önemli olan 1. virajdan sağ çıkmaktı. Herkesin birbirine çok yakın olduğunu görebiliyordum."

"Daha önce böyle bir pozisyonda bulundum, bu yüzden temaslardan veya sıkışma ihtimalimden uzak durmaya çalıştım; İşe yaradı."

"Ondan sonra güzel geçişler yaptık, sadece başlangıçta biraz DRS trenine takıldım."

"Fakat bu ortadan kalktıktan sonra kendi tempomu yakaladım. Gerçekten çok keyifliydi."

Mühendisinin kendisine yavaşlamasını söylemesiyle ilgili Verstappen, "Yavaşladım."

"Tabii ki hepimiz sayılara bakıyoruz, lastik aşınmasına bakıyoruz. Bu pist lastikler için çok zor."

"Bu yüzden gereksiz şeyler yapmak istemezsiniz. Sonuna kadar böyle davranmaya çalıştık." dedi.

Verstappen, yağmur başladığı noktada az daha Eau Rouge'da kaza yapıyordu.

Hollandalı pilot bununla ilgili, "Muhtemelen tehlikeli bir an yaşamak için en kötü viraj orası."

"Fakat yağmurun yağdığı o turlarda durum zordu çünkü yağmurun yağdığını görebiliyordunuz ama tam olarak ne kadar yağdığını bilmiyordunuz."

"Küçük bir drift anı vardı! Neyse ki bir şey olmadı ama kesinlikle olmasını istemeyeceğiniz bir viraj." dedi.