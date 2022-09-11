Verstappen: "Her lastikte en hızlısıydık"
Max Verstappen, arka arkaya beşinci zaferini almasının ardından çok mutlu olduğunu söylüyor.
Son dört yarışın hepsini kazanan Max Verstappen, Monza'daki yarışa yedinci başlamasına rağmen harika bir performans ve doğru stratejiyle liderliği almayı başardı.
Hatasız sürüşüyle, karşısına çıkan fırsatları iyi değerlendiren Verstappen, arka arkaya galibiyet sayısını beşe çıkardı ve bitime altı yarış kala şampiyonluk yolunda bir başka önemli adım daha attı.
Kalan altı yarışta iki galibiyet daha alması halinde bir sezonda en çok yarış kazanan isim olacak Verstappen, "Evet, harika bir yarış çıkardık. Her lastik hamurunda en hızlısı bizdik. Aşınma da çok iyiydi. Yani gerçekten iyi bir yarış aracımız olduğunu düşünüyorum."
"Sonlara doğru farkı kontrol altında tutmaya çalışıyorduk ve sonra güvenlik aracı çıktı. Ne yazık ki yeniden başlayamadık."
"Yine de genel olarak gerçekten iyi bir gün geçirdik." dedi.
Verstappen, yarışını yorumlaması istendiğinde ise, "Başlangıç çok iyiydi. İlk şikanı temiz dönmeyi başardık."
"Sonra hızla ritim yakaladım ve ikinci sıraya çıktım. Lastikler gerçekten iyiydi, dışarısı oldukça sıcak olmasına rağmen sürüş yapmak çok keyifliydi."
"Bizim için harika bir gündü." dedi.
Monza'da ilk kez podyuma çıkan Verstappen, bununla ilgili de "Böyle harika bir podyuma çıkmak biraz zamanımı aldı fakat sonunda podyumdayız." dedi.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB18
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
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