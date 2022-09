Verstappen: "Her anlamda çok iyi bir iş çıkardık"

Genç sürücü, ilk sıradan başladığı yarışta en iyi performansa sahip isimdi fakat farklı stratejiler deneyen rakipleri karşısında hiçbir zaman rahat olamadı.

Güvenlik aracı sonrası Lewis Hamilton'ın gerisine düşen Hollandalı pilot, sonunda galibiyete ulaştı ve bu yılki galibiyet sayısını 10'a çıkardı.

109 puan farkla şampiyona liderliğini devam ettiren Verstappen, "Tüm yarış boyunca zorlamamız gerekti. Takım hem güvenlik aracı hem de sanal güvenlik aracı periyotlarında doğru kararları verdi."

"Her zaman biraz soru işareti fakat gerçekten işe yaradı. Yumuşak lastiklere döndüğümüzde harika bir tempo yakaladık." dedi.

Galibiyetten şüphe duyduğu herhangi bir an olup olmadığı sorusuna Verstappen, "Evet. Güvenlik aracından önce biraz daha yavaş olsak da sert lastiklerle sonuna kadar gidebileceğimizden emindim. Fakat sonrasında güvenlik aracı çıktı ve ben de 'pit yapmazsak burada kalabileceğimizi sanmıyorum' dedim. Bu yüzden yumuşak lastiklere geçtik."

"Pite girince üçüncülüğe düştüm. Sonra George da pite girdi. Yeniden başlangıçta iyi bir yarış çıkardım. Tempomuz biraz daha yüksekti, bu da birinci virajda atak yapmamıza yardımcı oldu."

"O andan itibaren araçta yine gerçekten iyi bir denge yakaladık." cevabını verdi.

Verstappen yeniden başlangıçta Hamilton'ı kusursuz bir atakla geçti.

O anla ilgili Verstappen, "Son virajdan oval bölüme doğru gelirken her şeyi doğru yaptık ve çekişin oldukça güçlü olduğu görülebiliyorduk. Sonunda öne geçtik ve bu gerçekten harika."

"Kendi evinizdeki Grand Prix'yi kazanmak her zaman için özeldir. Geçen yıl da öyleydi. Bu yıl da öyle."

"Bizim için inanılmaz bir hafta sonuydu ve Hollanda Grand Prix'sini kazandığımız için gerçekten çok mutluyum." dedi.

The team celebrate on the pit wall as Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, crosses the line and takes the chequered flag

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images