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Formula 1 / Barcelona Şubat testi I / Son dakika

Verstappen, "henüz" Mercedes ve DAS hakkında endişeli değil

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Verstappen, "henüz" Mercedes ve DAS hakkında endişeli değil
Ekleyen:
, Writer
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
22 Şub 2020 08:03

Red Bull pilotu Max Verstappen, testlere damga vuran DAS tasarımına ve Mercedes'in etkileyici performansına rağmen henüz endişeli olmadığını söyledi.

Bu yılki Barcelona testleri son yıllara kıyasla oldukça farklı bir görüntüdeydi. Son yılların aksine Ferrari performans olarak geride görünürken, Red Bull orta bölümde ve Mercedes ön bölümde yer aldı.

Ancak en çok konuşulan şey Mercedes'in direksiyonunu ileri geri hareket ettirmesini sağlayan DAS sistemiydi.

Bu tasarım tüm pilotları ve diğer tüm takımları şaşırtırken, sistemin yasal olup olmadığı tartışmaları yapıldı. Yasal olduğu açıklanan sistemin getirisinin nasıl olacağı bilinmiyor ancak böyle bir sistemin avantajlarının oldukça büyük olma ihtimali son derece yüksek. Özellikle zaman anlamında fark yaratmasa bile Pirelli lastiklerinin daha uzun süre hayatta kalmasını sağlayacak.

Yine de bu yıla şampiyonluk hedefiyle başlayan Max Verstappen korkmuyor.

Şaşırıp şaşırmadığı sorusuna Verstappen, "Elbette şaşırdım, çünkü bunu beklemiyordum. Ama bu videoyu görünce nasıl çalıştığını anladım."

"Bunun fayda sağlayıp sağlamadığını göreceğiz. Bu konuda pek fazla endişelenmiyorum. Zaten benim işim de değil. Sadece sahip olduğumuz aracı olabildiğince hızlı sürüyorum. Neyin yasal neyin yasal olmadığına öğrenmek takıma kalmış. Araca eklenip eklenmeyeceği de öyle."

"Şu ana kadar -bunu araca eklemekle- gerçekten ilgilenmedik, hayır. Ama tabii ki gerçekten bunun için yeterli zamanımız olmadı. Bence kendi aracımız hakkında geri bildirimde bulunmak en azından benim için daha önemli. Sonra olanlarla ilgili mühendislere gidebilirim."

"Mercedes testlerde hızlıydı ama endişelenmiyorum. Geçen yıl herkes Ferrari'nin kazanacağını düşündü, öyle değil mi? Bu, kış testlerindeki görüntünün bazen ne kadar yanlış olabileceğini gösteriyor."

"Henüz maksimum motor modlarını kullanmadık. Diğer tarafta ilk hafta programımızı tamamen tamamladık. Gelecek hafta devam edip başka şeylere odaklanmaya çalışacağız." yanıtını verdi.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Barcelona Şubat testi I
Pilotlar Max Verstappen Şimdi al
Takımlar Mercedes Şimdi al , Red Bull Racing Şimdi al
Editör Ronald Vording

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