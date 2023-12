Verstappen: "Kelly'le ne zaman evleneceğim bilmiyorum ama çok mutluyum"

Max Verstappen, son yıllarda Kelly Piquet ile beraber ve ikilinin oldukça iyi bir ilişkisi olduğu görülebiliyor.

Hemen hemen her yarış hafta sonu beraber olan bu ikili, henüz evlilik yolu tercih etmedi ve bunun ne zaman olacağı belirsiz.

Bu konu Blick gazetesi tarafından Verstappen'in kendisine soruldu.

Hollandalı pilot, mutlu bir ilişkisi olduğunu doğrulamasına rağmen şimdilik düğün planı içerisinde değil.

26 yaşındaki Verstappen, düğününü ne zaman planladığı sorusuna şöyle yanıt verdi: "Evlenmek mi?"

"Bir tarih söylemem için bana alenen baskı yapıyorsunuz! (Gülüyor.)"

"Cevabınıza gelirsek; açıkçası ben de bilmiyorum, bunu zaman gösterecek."

"Şu anda Kelly ile çok ama çok mutluyum ama şahsen onun önünde ne zaman diz çökeceğime dair bir takvimim yok."

"Her şeyin kendiliğinden olması gerekiyor."

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing, arrives into the paddock with Kelly Piquet