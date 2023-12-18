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Verstappen: "Kelly'le ne zaman evleneceğim bilmiyorum ama çok mutluyum"

Kelly Piquet ile mutlu bir ilişkisi olan Max Verstappen, şimdilik ne zaman evleneceğini bilmiyor.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position and 2023 drivers world champion, with Kelly Piquet in Parc Ferme after the Sprint race

Max Verstappen, son yıllarda Kelly Piquet ile beraber ve ikilinin oldukça iyi bir ilişkisi olduğu görülebiliyor.

Hemen hemen her yarış hafta sonu beraber olan bu ikili, henüz evlilik yolu tercih etmedi ve bunun ne zaman olacağı belirsiz.

Bu konu Blick gazetesi tarafından Verstappen'in kendisine soruldu.

Hollandalı pilot, mutlu bir ilişkisi olduğunu doğrulamasına rağmen şimdilik düğün planı içerisinde değil.

26 yaşındaki Verstappen, düğününü ne zaman planladığı sorusuna şöyle yanıt verdi: "Evlenmek mi?"

"Bir tarih söylemem için bana alenen baskı yapıyorsunuz! (Gülüyor.)"

"Cevabınıza gelirsek; açıkçası ben de bilmiyorum, bunu zaman gösterecek."

"Şu anda Kelly ile çok ama çok mutluyum ama şahsen onun önünde ne zaman diz çökeceğime dair bir takvimim yok."

"Her şeyin kendiliğinden olması gerekiyor." 

Max Verstappen, Red Bull Racing, arrives into the paddock with Kelly Piquet

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing, arrives into the paddock with Kelly Piquet

Bunun kendisi F1'de yarışırken olup olmayacağı sorusuna genç pilot, "Dediğim gibi, bilmiyorum."

"İlişkimizi resmiye dökmemiz gerektiğini hissettiğimizde bunu yapacağız."

"Eve döndüğümde mutlu bir aileye sahip olmak önemli. Yaşadığınız stresi geride bırakmanız için aile bir huzur yuvası olmalı."

"Kelly, babasının kariyeri boyunca yaşadığı sorunları zaten biliyor. Ayrıca bir sürü hayvanı olan büyük bir aileye sahip olmayı seviyorum."

"Şu anda üç kedi besliyoruz, köpeklerden daha bağımsızlar. Özellikle seyahat ederken köpeklere bakmakta zorlanıyorsunuz. Ya da onları yanınıza alıyorsunuz ve sonra onlara bir bebek gibi bakmak zorunda kalıyorsunuz."

"Bu her iki taraf için de çok zor oluyor." yanıtını verdi.

Hollandalı pilot, Kelly'nin yanı sıra Kell/Daniil Kvyat kızı Penolope ile beraber yaşıyor.

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