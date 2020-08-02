Britanya GP’nin son bölümüne, patlayan lastikler damga vurdu.

Lewis Hamilton, Valtteri Bottas ve Carlos Sainz’ın lastikleri son turlarda patladı. Bottas ve Sainz puan barajının dışına düşerken, son turda lastiği patlayan Hamilton finişe ulaşmayı başardı ve galibiyete az bir farkla ulaştı.

Yarıştan sonra ikincilikten mutlu olup olmadığı sorulduğunda Verstappen, “Hem şanslı hem de şanssızdık. Yarışta Mercedes’ler fazla hızlıydı. Son 10 turda lastikler iyi gözükmüyordu ve telsizden takıma bunu bildirdim.”

“Sonrasında Valtteri’nin lastiği patladı, ben de telsizden biraz yavaşlayacağımı belirttim. Ancak sonrasında en hızlı turu denemek için beni pite aldılar. Ancak ne yazık ki son turda Lewis’in lastiği patladı.”

“Ama ikincilikten memnunum. Bizim için yine iyi bir sonuç oldu.”

“Yarış boyunca sıvı tüketmek gerekti. Burada bu önemliydi. Ancak yarışta oldukça yalnızdım. Sadece hızımı yönetmeye ve lastiklere bakmaya çalışıyordum.” ifadelerini kullandı.